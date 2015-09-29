Eğer Mac için ExpressVPN uygulamasında bazı sunucu konumları eksikse, aşağıdaki talimatları takip edin.

Windows kullanıcıları Windows için talimatları takip edebilir.

Sürüm 3.x için sunucu listesini nasıl yükleyebilirsiniz?

Finder penceresi açın ve ardından Home veya kullanıcı hesap klasörünüze (kullanıcı adınızın bulunduğu ve ev simgesine benzeyen klasör) gidin. Home klasörünüzde şu dizine gidin: /Library/Application Support/ExpressVPN/ ExpressVPN klasörü içinde “elc” veya “elc.dat” adlı dosyayı silin veya çöp kutusuna taşıyın. ExpressVPN’i yeniden başlatın ve sunucu listesinin bu sefer düzgün şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.

NOT: Library klasörü bazı Mac sistemlerinde varsayılan olarak gizlidir.

Eğer bu klasörü bulamıyorsanız, önce aşağıdaki adımları izleyerek Library klasörünü görünür hale getirin.

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Library klasörünü nasıl görünür yapabilirsiniz?

Applications (Uygulamalar) sekmesine tıklayın. Utilities (Yardımcı Programlar) sekmesine tıklayın. Terminal uygulamasını açın. Şu komutu yazın: chflags nohidden ~/Library Enter tuşuna basın ve ardından kullanıcı hesabı klasörünüzde Library klasörünü tekrar bulmaya çalışın.

Sorun devam ederse (veya yukarıda belirtilen “elc” dosyasını bulamazsanız), lütfen ExpressVPN’i kapatın ve tekrar yüklemek için ExpressVPN yükleyicisini çalıştırın. Mevcut bir hesap olduğunu belirten bir bildirim aldığınızda, Mevcut hesabı kaldır seçeneğini seçin ve ardından hesabınızı yeniden etkinleştirin.

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“Etkinleştiriliyor, lütfen bekleyin…” ekranında takılı kalırsanız ne yapmalısınız?

“Etkinleştiriliyor, lütfen bekleyin…” ekranında mı takıldınız? Lütfen bu sorun giderme kılavuzundaki adımları takip edin: “Etkinleştiriliyor, lütfen bekleyin…” ekranında takılı kalırsanız ne yapmalısınız?.

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