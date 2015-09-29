Если в приложении ExpressVPN для Mac отсутствуют некоторые серверные локации, следуйте инструкции ниже.

Пользователи Windows могут следовать инструкции для Windows.

Как загрузить список серверов в версии 3.x

Откройте окно Finder, затем откройте папку «Домой» или папку пользователя (папку с вашим именем пользователя и значком в виде дома). В папке «Домой» найдите следующий каталог: /Library/Application Support/ExpressVPN/ В папке ExpressVPN удалите или переместите в корзину файл с именем «elc» или «elc.dat». Перезапустите ExpressVPN и проверьте, загрузился ли список серверов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Папка Library по умолчанию скрыта на некоторых системах Mac.

Если вы не можете найти эту папку, то сначала выполните действия ниже, чтобы отобразить её.

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Как отобразить скрытую папку Library

Откройте Приложения. Перейдите в Утилиты. Откройте Терминал. Введите следующую команду: chflags nohidden ~/Library Нажмите клавишу Ввод, затем попробуйте снова найти папку Library в папке своей учетной записи пользователя.

Если проблема не решена (или если вам не удается найти файл «elc»), закройте приложение ExpressVPN и переустановите его, запустив установщик ExpressVPN еще раз. Когда появится уведомление о существующей учетной записи, выберите Удалить существующую учетную запись, затем повторно активируйте её.

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Что делать, если завис экран «Идет активация. Пожалуйста, подождите…»

Если у вас завис экран «Идет активация. Пожалуйста, подождите…», выполните шаги из этого руководства по устранению неполадок: Что делать, если завис экран «Идет активация. Пожалуйста, подождите…».

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