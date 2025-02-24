Bu kılavuz size Mac’inizin yönetici kullanıcı adını nasıl bulacağınızı ve Mac için ExpressVPN uygulaması ayarları taşımasını nasıl tamamlayacağınızı gösterecektir.

Not: Bu ayar taşımasının nedeni, Mac geliştirici hesabımızı değiştirme kararımızdır. Bu, uygulama içindeki tüm mevcut ayarları yeni geliştirici hesabına taşımamızı gerektirmektedir. : Bu ayar taşımasının nedeni, Mac geliştirici hesabımızı değiştirme kararımızdır. Bu, uygulama içindeki tüm mevcut ayarları yeni geliştirici hesabına taşımamızı gerektirmektedir. Mac veya ExpressVPN hesaplarınızda herhangi bir değişiklik olmayacağından emin olun. Tek yapmamız gereken, hesabınızı doğrulayabilmemiz için tekrar oturum açmanızı sağlamaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Not: Aşağıdaki adımlar, macOS 14 Sonoma yüklü bir Mac’te test edilmiştir.

Mac’inizin yönetici kullanıcı adını bulmak için:

Ekranınızın sol üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın.

macOS sürümüne bağlı olarak, Sistem Ayarları… veya Sistem Tercihleri‘ne tıklayın. Kullanıcılar & Gruplar tıklayın. Bunu bulamazsanız, arama çubuğuna Kullanıcılar & Gruplar yazın. Yönetici olarak etiketlenmiş hesabı bulun ve ayar taşımasını tamamlamak için gerekli olan adı not edin.

Artık Mac’inizin yönetici kullanıcı adına sahip olduğunuz için ayarları taşımak için Kimlik Doğrulama Gereklidir açılır penceresine geri dönün:

Kimlik Doğrulama Gereklidir açılır penceresinde, Devam Et tıklayın.

Mac’inizin yönetici kullanıcı adını ve şifresini girin. Ardından İzin Ver tıklayın. Reddet tıklarsanız, uygulamadan çıkış yapacaksınız, lütfen not edin. Tekrar oturum açmak için aktivasyon koduna ihtiyacınız olacak. Tekrar, Mac’inizin yönetici kullanıcı adını ve şifresini girin. Ardından İzin Ver tıklayın.



Mac için ExpressVPN uygulaması ayarları taşımasını başarıyla tamamladınız. Artık ExpressVPN uygulamasında oturum açmaya devam edeceksiniz ve bu işlemi tekrar yapmanız istenmeyecek.

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