Questa guida ti mostrerà come trovare il nome utente admin del tuo Mac e completare la migrazione delle impostazioni per l’app ExpressVPN per Mac.

Nota: La ragione di questa migrazione delle impostazioni è dovuta alla nostra decisione di cambiare il nostro account sviluppatore Mac. Questo richiede di migrare tutte le impostazioni attuali all’interno dell’app al nuovo account sviluppatore. : La ragione di questa migrazione delle impostazioni è dovuta alla nostra decisione di cambiare il nostro account sviluppatore Mac. Questo richiede di migrare tutte le impostazioni attuali all’interno dell’app al nuovo account sviluppatore. Stai tranquillo, non ci saranno cambiamenti né al tuo Mac né ai conti ExpressVPN. Semplicemente richiediamo di accedere di nuovo affinché possiamo autenticare il tuo account. Grazie per la tua pazienza e comprensione.

Nota: I passaggi seguenti sono stati testati su un Mac con macOS 14 Sonoma.

Per trovare il nome utente admin del tuo Mac:

Clicca su situato in alto a sinistra dello schermo del tuo Mac.

A seconda della versione di macOS, clicca su Impostazioni di sistema… oppure su Preferenze di sistema. Fare clic su Utenti & Gruppi. Se non riesce a trovarlo, digiti Utenti & Gruppi nella barra di ricerca. Trova l’account etichettato come Admin e prendi nota del nome, poiché avrai bisogno di questo per completare la migrazione delle impostazioni.

Ora che hai il nome utente admin del tuo Mac, torna al popup Autenticazione richiesta per completare la migrazione delle impostazioni:

Nel popup Autenticazione richiesta, clicca su Continua.

Inserisci il nome utente admin del tuo Mac e la password. E poi su Consenti. Tieni presente che se clicchi su Nega, verrai disconnesso dall’app. Per accedere di nuovo, avrai bisogno del tuo codice di attivazione. Di nuovo, inserisci il nome utente admin del tuo Mac e la password. E poi su Consenti.



Hai completato con successo la migrazione delle impostazioni per l’app ExpressVPN per Mac. Ora rimarrai connesso all’app ExpressVPN e non ti verrà chiesto di eseguire nuovamente questo processo.

