В этом руководстве вы узнаете как найти имя администратора вашего Mac и завершить миграцию настроек для приложения ExpressVPN для Mac.

Примечание: Необходимость миграции настроек обусловлена нашим решением сменить учетную запись разработчика для Mac. Это требует от нас миграции всех текущих настроек в приложении на новую учетную запись разработчика. : Необходимость миграции настроек обусловлена нашим решением сменить учетную запись разработчика для Mac. Это требует от нас миграции всех текущих настроек в приложении на новую учетную запись разработчика. Уверяем вас, что никаких изменений для ваших учетных записей Mac или ExpressVPN не будет. Мы просто требуем от вас повторного входа, чтобы мы могли подтвердить вашу учетную запись. Спасибо за ваше терпение и понимание.

Примечание: Приведенные ниже шаги были протестированы на Mac с операционной системой macOS 14 Sonoma.

Чтобы найти имя администратора вашего Mac:

Нажмите на , расположенную в верхнем левом углу экрана вашего Mac.

В зависимости от версии macOS, нажмите либо Системные настройки… или Система Предпочтения. Нажмите на Пользователи & Группы. Если вы не можете его найти, введите Пользователи & Группы в строке поиска. Найдите учетную запись с пометкой Администратор и запомните имя, так как оно понадобится вам для завершения миграции настроек.

Теперь, когда у вас есть имя администратора вашего Mac, вернитесь к всплывающему окну Требуется аутентификация Требуется, чтобы завершить миграцию настроек:

На всплывающем окне Требуется аутентификация Требуется, нажмите Продолжить.

Введите имя администратора и пароль вашего Mac. Затем нажмите Разрешить. Обратите внимание, что если вы нажмете Отклонить, вы будете выведены из приложения. Чтобы снова войти, вам понадобится ваш код активации. Еще раз введите имя администратора и пароль вашего Mac. Затем нажмите Разрешить.



Вы успешно завершили миграцию настроек для приложения ExpressVPN для Mac. Теперь вы остаетесь авторизованным в приложении ExpressVPN и не потребуется снова выполнять этот процесс.

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