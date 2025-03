Deze handleiding laat je zien hoe je de beheerder gebruikersnaam van je Mac kunt vinden en de instellingen migratie voor de ExpressVPN-app voor Mac kunt voltooien.

: De reden voor deze instellingenmigratie is onze beslissing om ons Mac-ontwikkelaarsaccount te wijzigen. Dit vereist dat we alle huidige instellingen binnen de app naar het nieuwe ontwikkelaarsaccount migreren.

Wees gerust dat er geen wijzigingen aan je Mac of ExpressVPN-accounts zullen zijn. We vragen je simpelweg om opnieuw in te loggen zodat we je account kunnen verifiëren. Dank je voor je geduld en begrip.