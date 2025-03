Denne veiledningen vil vise deg hvordan du finner Mac-administratorens brukernavn og fullfører innstillingsmigreringen for ExpressVPN-appen for Mac.

: Årsaken til denne innstillingsmigreringen er vår beslutning om å endre vår Mac-utviklerkonto. Dette krever at vi migrerer alle nåværende innstillinger i appen til den nye utviklerkontoen.

Vær trygg på at det ikke vil være noen endringer i verken Mac- eller ExpressVPN-kontoene dine. Vi trenger bare at du logger inn igjen slik at vi kan autentisere kontoen din. Takk for din tålmodighet og forståelse.