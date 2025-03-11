Bu rehber, bağlantı günlüğünüzdeki aşağıdaki hata mesajını nasıl çözeceğinizi gösterecektir:
Sun Dec 01 20:03:09 2013 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{89A06566-8B1F-48D9-BC9D-A0E68694F215}.tap
Sun Dec 01 20:03:09 2013 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{8A53E038-1749-4567-B9BE-1B521C585FB4}.tap
Not: Bu hata mesajı için bağlantı günlüğünüzde farklı bir karakter dizisi görebilirsiniz.
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