Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görüyorsanız:

Tue Sep 1 22:17:22 2015 MANAGEMENT: Socket bind failed on local address 127.0.0.1:1337: Address already in use

Bağlanmaya çalıştığınız sunucu konumunun ihtiyaç duyduğu portun yanıt vermediği veya başka bir işlem tarafından kullanıldığı anlamına gelebilir. Sorunu çözmek için:

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ardından, ExpressVPN’i tekrar başlatın ve bir sunucu konumuna bağlanın.

Sorun Giderme

Eğer sorun devam ederse, farklı bir sunucu konumuna bağlanın. Sorun devam ederse, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından ExpressVPN’e tekrar bağlanın.

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