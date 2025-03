Jeśli w dzienniku połączeń pojawia się następujący komunikat o błędzie:

Tue Sep 1 22:17:22 2015 MANAGEMENT: Socket bind failed on local address 127.0.0.1:1337: Address already in use

Oznacza to, że port wymagany do próby połączenia z lokalizacją serwera nie odpowiada lub jest używany przez inny proces. Aby rozwiązać problem:

Uruchom ponownie urządzenie. Następnie otwórz ponownie ExpressVPN i połącz się z lokalizacją serwera.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli problem nadal występuje, połącz się z inną lokalizacją serwera. Jeśli to nie pomoże, uruchom ponownie urządzenie przed ponownym połączeniem z ExpressVPN.

Powrót na górę