Hvis du ser følgende feilmelding i tilkoblingsloggen din:

Tue Sep 1 22:17:22 2015 MANAGEMENT: Socket bind failed on local address 127.0.0.1:1337: Address already in use

Er det sannsynlig at porten som kreves for tilkoblingsforsøket til serverlokasjonen enten ikke svarer eller brukes av en annen prosess. For å løse problemet:

Start enheten på nytt. Deretter åpner du ExpressVPN på nytt og kobler til en serverlokasjon.

Feilsøking

Hvis du fortsatt har problemer, prøv å koble til en annen serverlokasjon. Hvis problemet vedvarer, start enheten på nytt før du kobler til ExpressVPN igjen.

