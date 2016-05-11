Если в вашем журнале подключений появилось следующее сообщение об ошибке:

Tue Sep 1 22:17:22 2015 MANAGEMENT: Socket bind failed on local address 127.0.0.1:1337: Address already in use

Вероятно, порт, необходимый для подключения к серверу, не отвечает или уже используется другим процессом. Чтобы решить эту проблему:

Перезагрузите ваш компьютер. Затем запустите ExpressVPN и подключитесь к серверу.

Устранение неполадок

Если проблема не исчезла, попробуйте подключиться к другому серверу. Если ошибка сохраняется, перезагрузите компьютер перед тем, как повторно подключиться к ExpressVPN.

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