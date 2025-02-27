VPN’e bağlanamıyorsanız ve bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görüyorsanız:

Tue Dec 03 17:03:36 2013 NOTE: FlushIpNetTable failed on interface [20] {FBF5CFFA-71FF-44A8-9F80-4B155F075D05} (status=1168) : Element not found.

yönlendirme ve uzak erişim hizmetlerini ayarlamanız gerekiyor. Bunu yapmak için:

Başlat > Çalıştır‘a tıklayın, yazın:

services.msc

ve ardından tamam seçeneğine tıklayın.

Hizmetler listesi görünecek. Listede, Yönlendirme ve Uzak Erişim‘i bulun.

Yönlendirme ve Uzak Erişim için geçerli işlemin durdurulduğundan emin olun. Öğeyi seçip ekranın üst menü çubuğundaki Durdur simgesine tıklayarak durdurabilirsiniz.

Yönlendirme ve Uzak Erişim‘e çift tıklayın. “Yönlendirme ve Uzak Erişim Özellikleri” menüsünde, “Başlangıç Türü”nü Manuel olarak ayarlayın ve değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam ‘a tıklayın.

ExpressVPN’i Başlatın ve bir sunucu konumuna bağlanın.

Not: Sorun yaşamaya devam ederseniz, VPN protokolünüzü değiştirin ve yeniden bağlanın.

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