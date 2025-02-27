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Если вы не можете подключиться к VPN и видите следующее сообщение об ошибке в журнале подключения:

Tue Dec 03 17:03:36 2013 NOTE: FlushIpNetTable failed on interface [20] {FBF5CFFA-71FF-44A8-9F80-4B155F075D05} (status=1168) : Element not found.

вам необходимо настроить маршрутизацию и службы удаленного доступа. Для этого:

Нажмите Пуск > Выполнить, введите:
services.msc

а затем нажмите OK. запустить-сервисы

Появится список служб. В списке найдите Маршрутизация и удаленный доступ.

Убедитесь, что текущая операция для Маршрутизация и удаленный доступ остановлена. Вы можете остановить её, выбрав элемент и нажав на значок Остановить в верхнем меню на экране.остановить-сервис

Дважды щелкните Маршрутизация и удаленный доступ. В меню «Свойства маршрутизации и удаленного доступа» установите «Тип запуска» в положение Вручную и нажмите OK, чтобы сохранить изменения. выбор-руководства

Запустите ExpressVPN и подключитесь к серверной локации.подключитесь

Примечание: Если проблемы сохраняются, смените ваш VPN-протокол и подключитесь снова.

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