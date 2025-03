Hvis du ikke kan forbinde til VPN og ser følgende fejlmeddelelse i din forbindelseslog:

Tue Dec 03 17:03:36 2013 NOTE: FlushIpNetTable failed on interface [20] {FBF5CFFA-71FF-44A8-9F80-4B155F075D05} (status=1168) : Element not found.

du skal indstille routing og fjernadgangstjenester. For at gøre dette:

Klik på Start > Kør, skriv:

services.msc

og klik derefter på OK.

Listen over tjenester vil blive vist. I listen skal du finde Routing og fjernadgang.

Kontroller, at den aktuelle operation for Routing og fjernadgang er stoppet. Du kan stoppe det ved at vælge elementet og klikke på Stop ikonet i den øverste menulinje på skærmen.

Dobbeltklik på Routing og fjernadgang. I menuen “Routing og fjernadgangs egenskaber”, indstil “Opstartstype” til Manuel og klik på OK for at gemme ændringerne.

Start ExpressVPN og forbind til en serverplacering.

Bemærk: Hvis du stadig oplever problemer, skift din VPN-protokol og forbind igen.

