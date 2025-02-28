ExpressVPN tarayıcı uzantısı çalışmak için bir dizi izin gerektirir. Bu makale, talep edilen her izni ve neden gerekli olduklarını açıklar.
İzinleri neden talep ediyoruz?
Tarayıcı uzantısını yüklerken bir izin isteği alacaksınız.
Chrome’da
Firefox’ta
Edge’de
Bu izinler, WebRTC engelleme ve konum gizleme gibi VPN’nin tam işlevselliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yalnızca bu amaçlar için istenmektedir. ExpressVPN, çevrimiçi etkinliğiniz veya bağlantılarınız hakkında herhangi bir veri izlemez veya toplamaz. Gizliliğinize verdiğimiz taahhüt hakkında daha fazla bilgi için ExpressVPN Gizlilik Politikası‘na bakın.
Talep edilen izinlerin listesi
Aşağıda, talep edilen izinlerin tam listesi ve her iznin ne için kullanıldığı bulunmaktadır.
|İzin
|Kullanım
|çerezler
|Kullanıcının web sitemize giriş yapıp yapmadığını belirlemek için kullanılır, bu da destek ekibinin sorunları daha hızlı teşhis etmesine yardımcı olur.
|nativeMessaging
|ExpressVPN masaüstü uygulaması ile güvenli bir şekilde iletişim kurmak için kullanılır.
|gizlilik
|WebRTC sızıntılarını önlemek için kullanılır.
|webRequest
|Kullanıcının bir arama yapmak için captcha isteği alıp almadığını belirlemek için kullanılır.
|sekme
|Yeni sekmeler açmak için kullanılır, sadece bu izinle ulaşılabilen kısayol chrome sayfası dahil.
|bildirimler
|VPN bağlantı durumu değişiklikleri ile ilgili bildirimleri size göstermek için kullanılır.
|depolama
|Uzantının çalışması için gereken dahili verileri depolamak amacıyla kullanılır.
|unlimitedStorage
|Uzantının kullanabileceği depolama miktarını artırmak için kullanılır. Yapılandırma ayarlarını ve uygulama durumu bilgilerini depolarız. Bu depolamaya yalnızca uzantının kendisi erişebilir. Hiçbir web sitesi veya diğer uzantılar bunu göremez.
|declarativeNetRequest
|Network Lock uyarılarını uygulamak için kullanılır.
|Ana Bilgisayar
|Web sitelerinin konum isteklerini gizlemek için kullanılır.
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