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ExpressVPN tarayıcı uzantısı çalışmak için bir dizi izin gerektirir. Bu makale, talep edilen her izni ve neden gerekli olduklarını açıklar.

İzinleri neden talep ediyoruz?

Tarayıcı uzantısını yüklerken bir izin isteği alacaksınız.

Chrome’da

ExpressVPN tarayıcı uzantısını tarayıcınıza eklemek için

Firefox’ta

ExpressVPN tarayıcı uzantısını tarayıcınıza eklemek için

Edge’de

ExpressVPN tarayıcı uzantısını tarayıcınıza eklemek için

Bu izinler, WebRTC engelleme ve konum gizleme gibi VPN’nin tam işlevselliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yalnızca bu amaçlar için istenmektedir. ExpressVPN, çevrimiçi etkinliğiniz veya bağlantılarınız hakkında herhangi bir veri izlemez veya toplamaz. Gizliliğinize verdiğimiz taahhüt hakkında daha fazla bilgi için ExpressVPN Gizlilik Politikası‘na bakın.

Talep edilen izinlerin listesi

Aşağıda, talep edilen izinlerin tam listesi ve her iznin ne için kullanıldığı bulunmaktadır.

İzinKullanım
çerezlerKullanıcının web sitemize giriş yapıp yapmadığını belirlemek için kullanılır, bu da destek ekibinin sorunları daha hızlı teşhis etmesine yardımcı olur.
nativeMessagingExpressVPN masaüstü uygulaması ile güvenli bir şekilde iletişim kurmak için kullanılır.
gizlilikWebRTC sızıntılarını önlemek için kullanılır.
webRequestKullanıcının bir arama yapmak için captcha isteği alıp almadığını belirlemek için kullanılır.
sekmeYeni sekmeler açmak için kullanılır, sadece bu izinle ulaşılabilen kısayol chrome sayfası dahil.
bildirimlerVPN bağlantı durumu değişiklikleri ile ilgili bildirimleri size göstermek için kullanılır.
depolamaUzantının çalışması için gereken dahili verileri depolamak amacıyla kullanılır.
unlimitedStorageUzantının kullanabileceği depolama miktarını artırmak için kullanılır. Yapılandırma ayarlarını ve uygulama durumu bilgilerini depolarız. Bu depolamaya yalnızca uzantının kendisi erişebilir. Hiçbir web sitesi veya diğer uzantılar bunu göremez.
declarativeNetRequestNetwork Lock uyarılarını uygulamak için kullanılır.
Ana BilgisayarWeb sitelerinin konum isteklerini gizlemek için kullanılır.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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