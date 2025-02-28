Расширению браузера ExpressVPN требуется ряд разрешений для работы. Эта статья объясняет каждое запрашиваемое разрешение и причины, по которым оно необходимо.

Почему мы запрашиваем разрешения?

При установке расширения браузера вы получите запрос на разрешение.

В Chrome

В Firefox

В Edge

Эти разрешения запрашиваются исключительно для предоставления вам полной функциональности и безопасности VPN, таких как блокировка WebRTC и замена местоположения. ExpressVPN не отслеживает и не собирает данные о вашей онлайн-активности или подключениях. Чтобы узнать больше о нашем обязательстве к вашей конфиденциальности, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности ExpressVPN.

Список запрашиваемых разрешений

Ниже приведен полный список запрашиваемых разрешений и их назначения.

Разрешение Использование куки Используются для определения, авторизован ли пользователь на нашем сайте, чтобы помочь службе поддержки быстрее диагностировать проблемы. nativeMessaging Используется для безопасной связи с приложением ExpressVPN для настольных ПК. конфиденциальность Используется для предотвращения утечек WebRTC. webRequest Используется для определения, требует ли пользователь ввода капчи при поиске. вкладки Используются для открытия новых вкладок, включая страницу ярлыков chrome, к которой можно получить доступ только с этим разрешением. уведомления Используются для показа уведомлений о изменениях статуса подключения VPN. хранилище Используется для хранения внутренних данных, необходимых для работы расширения. unlimitedStorage Используется для увеличения объема хранилища, доступного для использования расширением. Мы сохраняем настройки конфигурации и информацию о статусе приложения. К этому хранилищу может получить доступ только само расширение. Ни один сайт или другое расширение не могут его увидеть. declarativeNetRequest Используется для реализации предупреждений Network Lock. Хост Используется для замены запросов на местоположение на веб-сайтах.

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