Расширению браузера ExpressVPN требуется ряд разрешений для работы. Эта статья объясняет каждое запрашиваемое разрешение и причины, по которым оно необходимо.
Почему мы запрашиваем разрешения?
При установке расширения браузера вы получите запрос на разрешение.
В Chrome
В Firefox
В Edge
Эти разрешения запрашиваются исключительно для предоставления вам полной функциональности и безопасности VPN, таких как блокировка WebRTC и замена местоположения. ExpressVPN не отслеживает и не собирает данные о вашей онлайн-активности или подключениях. Чтобы узнать больше о нашем обязательстве к вашей конфиденциальности, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности ExpressVPN.
Список запрашиваемых разрешений
Ниже приведен полный список запрашиваемых разрешений и их назначения.
|Разрешение
|Использование
|куки
|Используются для определения, авторизован ли пользователь на нашем сайте, чтобы помочь службе поддержки быстрее диагностировать проблемы.
|nativeMessaging
|Используется для безопасной связи с приложением ExpressVPN для настольных ПК.
|конфиденциальность
|Используется для предотвращения утечек WebRTC.
|webRequest
|Используется для определения, требует ли пользователь ввода капчи при поиске.
|вкладки
|Используются для открытия новых вкладок, включая страницу ярлыков chrome, к которой можно получить доступ только с этим разрешением.
|уведомления
|Используются для показа уведомлений о изменениях статуса подключения VPN.
|хранилище
|Используется для хранения внутренних данных, необходимых для работы расширения.
|unlimitedStorage
|Используется для увеличения объема хранилища, доступного для использования расширением. Мы сохраняем настройки конфигурации и информацию о статусе приложения. К этому хранилищу может получить доступ только само расширение. Ни один сайт или другое расширение не могут его увидеть.
|declarativeNetRequest
|Используется для реализации предупреждений Network Lock.
|Хост
|Используется для замены запросов на местоположение на веб-сайтах.
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