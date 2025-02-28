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Расширению браузера ExpressVPN требуется ряд разрешений для работы. Эта статья объясняет каждое запрашиваемое разрешение и причины, по которым оно необходимо.

Почему мы запрашиваем разрешения?

При установке расширения браузера вы получите запрос на разрешение.

В Chrome

Чтобы добавить расширение браузера ExpressVPN в ваш браузер, нажмите на

В Firefox

Чтобы добавить расширение браузера ExpressVPN в ваш браузер, нажмите на

В Edge

Чтобы добавить расширение браузера ExpressVPN в ваш браузер, нажмите на

Эти разрешения запрашиваются исключительно для предоставления вам полной функциональности и безопасности VPN, таких как блокировка WebRTC и замена местоположения. ExpressVPN не отслеживает и не собирает данные о вашей онлайн-активности или подключениях. Чтобы узнать больше о нашем обязательстве к вашей конфиденциальности, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности ExpressVPN.

Список запрашиваемых разрешений

Ниже приведен полный список запрашиваемых разрешений и их назначения.

РазрешениеИспользование
кукиИспользуются для определения, авторизован ли пользователь на нашем сайте, чтобы помочь службе поддержки быстрее диагностировать проблемы.
nativeMessagingИспользуется для безопасной связи с приложением ExpressVPN для настольных ПК.
конфиденциальностьИспользуется для предотвращения утечек WebRTC.
webRequestИспользуется для определения, требует ли пользователь ввода капчи при поиске.
вкладкиИспользуются для открытия новых вкладок, включая страницу ярлыков chrome, к которой можно получить доступ только с этим разрешением.
уведомленияИспользуются для показа уведомлений о изменениях статуса подключения VPN.
хранилищеИспользуется для хранения внутренних данных, необходимых для работы расширения.
unlimitedStorageИспользуется для увеличения объема хранилища, доступного для использования расширением. Мы сохраняем настройки конфигурации и информацию о статусе приложения. К этому хранилищу может получить доступ только само расширение. Ни один сайт или другое расширение не могут его увидеть.
declarativeNetRequestИспользуется для реализации предупреждений Network Lock.
ХостИспользуется для замены запросов на местоположение на веб-сайтах.

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