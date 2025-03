ExpressVPN-browserudvidelsen kræver en række tilladelser for at kunne fungere. Denne artikel forklarer hver tilladelse, vi anmoder om, og hvorfor de er nødvendige.

Hvorfor anmoder vi om tilladelser?

Når du installerer browserudvidelsen, vil du modtage en anmodning om tilladelse.

På Chrome

På Firefox

På Edge

Vi anmoder kun om disse tilladelser for at sikre, at du får den fulde funktionalitet og sikkerhed af en VPN, som f.eks. blokering af WebRTC og mulighed for at skjule din placering. ExpressVPN overvåger eller gemmer ingen oplysninger om din onlineaktivitet eller dine forbindelser. Du kan få mere at vide om, hvordan vi beskytter dit privatliv, i ExpressVPN’s databeskyttelsespolitik.

Liste over anmodede tilladelser

Nedenfor kan du se den fulde liste over de tilladelser, vi anmoder om, samt hvad hver tilladelse bruges til.

Tilladelse Brug cookies Bruges til at bestemme, om brugeren er logget ind på vores hjemmeside, så support kan diagnosticere problemer hurtigere. nativeMessaging Bruges til at kommunikere sikkert med ExpressVPN’s desktop-app. databeskyttelse Bruges til at forhindre WebRTC-databrud. webRequest Bruges til at afgøre, om brugeren bliver bedt om en captcha til søgning. tabs Bruges til at åbne nye faner, inklusive Chromes genvejsside, som kun kan tilgås med denne tilladelse. notifikationer Bruges til at vise dig notifikationer om ændringer i VPN-forbindelsesstatus. lagerplads Bruges til at gemme interne data, som er nødvendige for at udvidelsen kan fungere. unlimitedStorage Bruges til at øge mængden af lagerplads, udvidelsen kan bruge. Vi gemmer konfigurationsindstillinger og app-statusinformation. Denne lagerplads kan kun tilgås af udvidelsen selv. Ingen hjemmeside eller anden udvidelse kan se den. declarativeNetRequest Bruges til at implementere Network Lock-advarsler. Host Bruges til at skjule placeringsforespørgsler fra hjemmesider.

