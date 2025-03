Brug for en VPN til Linux? Få ExpressVPN nu

Hvis du ikke kan få forbindelse til internettet, er det muligt, at du bruger en proxyserver. Denne guide vil vise dig hvordan du deaktiverer proxyindstillinger i Chrome på Linux.

En proxyserver er en mellemstation mellem din computer og internettet. Den bruges ofte til at skjule din rigtige placering og hjælper dig med at få adgang til hjemmesider, der ellers ville være blokeret. Dog tilbyder proxyer ikke de samme privatlivsbeskyttelser som en VPN. Hvis du bruger ExpressVPN, er der ikke behov for at køre en proxy oven på VPN-forbindelsen.

Indledende kontrol

Hvis du har mistanke om, at en systemdækkende proxyindstilling forhindrer dig i at browse på internettet, så prøv at deaktivere proxyindstillinger i Chrome.

Gå til Terminal, og indtast derefter følgende:

google-chrome --no-proxy-server

Start Chrome for at se, om du kan få adgang til internettet.

Hvis du igen kan få adgang til internettet, følg disse trin for at deaktivere proxy på Chrome permanent eller deaktivere dine globale proxyindstillinger.

Deaktiver proxyindstillinger på Chrome

På dit skrivebord skal du klikke på ⋮⋮⋮. I søgefeltet skal du skrive Filer. Vælg Filer.

Klik i sidebjælken på Andre placeringer.

Vælg Computer > usr > share > applications.

Find google-chrome.desktop, og kopier og indsæt det derefter på dit skrivebord.

Højreklik på google-chrome.desktop, og klik derefter på Åbn med andet program > Teksteditor > Åbn.

Rul til bunden, og tilføj derefter følgende til linjen, der starter med Exec:

--no-proxy-server

Klik på Gem. Højreklik på google-chrome.desktop, og vælg derefter Tillad Start.



Du skulle kunne starte Google Chrome som normalt.

Deaktiver globale proxyindstillinger

Alternativt kan du deaktivere dine globale proxyindstillinger.

På dit skrivebord skal du klikke på ⋮⋮⋮. I søgefeltet skal du skrive Netværk. Vælg Netværk.

Ved siden af Netværksproxy, klik på gearikonet. Vælg Deaktiveret.

Luk vinduet.

