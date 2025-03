Hai bisogno di una VPN per Linux? Scarica subito ExpressVPN

Se non riesci a connetterti a internet, è possibile che tu stia utilizzando un server proxy. Questa guida ti mostrerà come disabilitare le impostazioni proxy in Chrome su Linux.

Un server proxy è un intermediario tra il tuo computer e internet. Viene spesso utilizzato per nascondere la tua vera posizione e ti aiuta ad accedere a siti web che altrimenti sarebbero bloccati. Tuttavia, i proxy non offrono le stesse protezioni per la privacy di una VPN. Se utilizzi ExpressVPN, non è necessario eseguire un proxy sopra la connessione VPN.

Verifica preliminare

Se sospetti che un’impostazione proxy a livello di sistema ti impedisca di navigare su internet, prova a disabilitare le impostazioni proxy in Chrome.

Vai su Terminale, quindi inserisci il seguente comando:

google-chrome --no-proxy-server

Avvia Chrome per vedere se puoi accedere a internet.

Se riesci ad accedere di nuovo a internet, segui questi passaggi per disabilitare il proxy su Chrome in modo permanente o disabilitare le tue impostazioni globali del proxy.

Disabilita le impostazioni del proxy su Chrome

Sul tuo desktop, clicca ⋮⋮⋮. Nella barra di ricerca, digita Files. Seleziona Files.

Nella barra laterale, clicca Altre Posizioni.

Seleziona Computer > usr > share > applications.

Trova google-chrome.desktop, quindi copialo e incollalo sul tuo desktop.

Fai clic con il tasto destro su google-chrome.desktop, quindi clicca su Apri con altra applicazione >Editor di testi > Apri.

Scorri fino in fondo, quindi aggiungi quanto segue alla riga che inizia con Exec:

--no-proxy-server

Clicca Salva. Fai clic con il tasto destro su google-chrome.desktop, poi seleziona Consenti Avvio.



Dovresti essere in grado di avviare Google Chrome normalmente.

Disabilita le impostazioni globali del proxy

In alternativa, puoi disabilitare le impostazioni globali del proxy.

Sul tuo desktop, clicca ⋮⋮⋮. Nella barra di ricerca, digita Rete. Seleziona Rete.

Accanto a Proxy di Rete, clicca sull’icona dell’ingranaggio. Seleziona Disabilitato.

Chiudi la finestra.

