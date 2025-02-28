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Если вы не можете подключиться к Интернету, возможно, вы используете прокси-сервер. Это руководство покажет вам как отключить настройки прокси-сервера в Chrome на Linux.

Прокси-сервер — это посредник между вашим компьютером и Интернетом. Часто используется для скрытия вашего реального местоположения и помогает получить доступ к сайтам, которые иначе были бы заблокированы. Однако прокси не предлагают той же степени защиты конфиденциальности, что и VPN. Если вы используете ExpressVPN, нет необходимости запускать прокси дополнительно к VPN-соединению.

Предварительная проверка

Если вы подозреваете, что системные настройки прокси-сервера не позволяют вам просматривать Интернет, попробуйте отключить настройки прокси-сервера в Chrome.

Перейдите в Терминал, затем введите следующее:

google-chrome --no-proxy-server

Запустите Chrome, чтобы проверить, можете ли вы получить доступ к Интернету.

Если вы снова получили доступ к Интернету, выполните следующие действия, чтобы отключить прокси-сервер в Chrome навсегда или отключить ваши глобальные настройки прокси-сервера.

Отключение настроек прокси-сервера в Chrome

На рабочем столе щелкните ⋮⋮⋮. В строке поиска введите Файлы. Выберите Файлы.

В боковой панели щелкните Другие местоположения.

Выберите Компьютер > usr > share > applications.

Найдите google-chrome.desktop, затем скопируйте и вставьте его на рабочий стол.

Щелкните правой кнопкой мыши по google-chrome.desktop, затем нажмите Открыть с другим приложением >Текстовый редактор > Открыть.

Прокрутите до конца, затем добавьте следующее в строку, начинающуюся с Exec:

--no-proxy-server

Нажмите Сохранить. Щелкните правой кнопкой мыши по google-chrome.desktop, затем выберите Разрешить запуск.



Вы должны иметь возможность запускать Google Chrome как обычно.

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Отключение глобальных настроек прокси-сервера

Кроме того, вы можете отключить глобальные настройки прокси-сервера.

На рабочем столе щелкните ⋮⋮⋮. В строке поиска введите Сеть. Выберите Сеть.

Рядом с Прокси-сервер Сети нажмите значок шестеренки. Выберите Отключено.

Закройте окно.

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