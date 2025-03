Hvis skærmen på din Android-enhed holder op med at virke, når du sætter ExpressVPN-app’en op, skyldes det sandsynligvis, at du bruger en skærmfilter-app. Et skærmfilter anvendt på nogle Android-versioner vil forhindre dig i at trykke på skærmen for at forhindre, at du åbner usikre ting.

For at løse dette problem skal du deaktivere skærmfilter-appen, der er aktiv på din Android-enhed, og fortsætte med at sætte ExpressVPN op på din Android.

Hvis problemet fortsætter, .