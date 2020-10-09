Son güncelleme:

11:31 GMT / 15:31 GMT+4, 9 Ekim 2020 itibarıyla güncelleme

Önerilen sunucu konumlarımızı aşağıda güncelledik.

Daha güvenilir bir bağlantı sağlamak için ExpressVPN uygulamalarının en son sürümlerini kullanmanız önemlidir.

Azerbaycan’da bağlantınızı sürdürebilmeniz için en güncel bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. En iyi bağlantıyı sağlamak için burayı düzenli olarak kontrol etmeye devam edin.

Azerbaycan’da bağlantı sorunlarını nasıl giderebilirsiniz?

İlgili bölüme git

1. ExpressVPN uygulamalarının en son sürümlerini kullanın 2. ExpressVPN uygulamanızdaki protokolü Otomatik olarak ayarlayın 3. Bu konumlara bağlanmayı deneyin 4. Bu sayfayı yer imlerine ekleyin ve düzenli olarak kontrol edin

1. ExpressVPN uygulamalarının en son sürümlerini kullanın

Bağlanabilmek için uygulamanızın güncel olması kritik öneme sahiptir. İşletim sisteminize uygun en yeni sürümleri indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanın:

Windows
En son ExpressVPN Windows sürümüne güncelleyin.

Mac
En son ExpressVPN Mac sürümüne güncelleyin.

Android
En son ExpressVPN Android sürümüne güncelleyin.

iOS
En son ExpressVPN iOS sürümüne güncelleyin.

Linux
En son ExpressVPN Linux sürümüne güncelleyin.

Router
En son ExpressVPN Router uygulamasına güncelleyin.

2. ExpressVPN uygulamanızdaki protokolü Otomatik olarak ayarlayın

Cihazınızdaki VPN protokolünü değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Windows

Seçenekler Protokoller Otomatik (önerilen)

Mac

Tercihler Protokoller Otomatik (önerilen)

Android

Seçenekler VPN Protokolü Otomatik

iOS

Ayarlar VPN Protokolü Otomatik

3. Bu konumlara bağlanmayı deneyin

UK - East London
UK - London
Italy - Cosenza
Germany - Frankfurt - 1
Netherlands - Amsterdam
Germany - Nuremberg
Netherlands - The Hague

4. Bu sayfayı yer imlerine ekleyin ve düzenli olarak kontrol edin

Bağlantı ile ilgili en güncel bilgileri buradan paylaşmaya devam edeceğiz.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Başa dön

Bu yazı faydalı oldu mu?

Bunu duyduğumuza üzüldük. Nasıl geliştirebileceğimiz hakkında bizi bilgilendirin.

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

Destek Ekibimizden bir üyemiz sorununuzla ilgili sizinle iletişime geçecek.