11:31 GMT / 15:31 GMT+4, 9 Ekim 2020 itibarıyla güncelleme

Önerilen sunucu konumlarımızı aşağıda güncelledik.

Daha güvenilir bir bağlantı sağlamak için ExpressVPN uygulamalarının en son sürümlerini kullanmanız önemlidir.

Azerbaycan’da bağlantınızı sürdürebilmeniz için en güncel bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. En iyi bağlantıyı sağlamak için burayı düzenli olarak kontrol etmeye devam edin.

Azerbaycan’da bağlantı sorunlarını nasıl giderebilirsiniz?

Bağlanabilmek için uygulamanızın güncel olması kritik öneme sahiptir. İşletim sisteminize uygun en yeni sürümleri indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanın:



Windows

Mac

Android

iOS

Linux

Router

2. ExpressVPN uygulamanızdaki protokolü Otomatik olarak ayarlayın

Cihazınızdaki VPN protokolünü değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Windows

Seçenekler Protokoller Otomatik (önerilen)

Mac

Tercihler Protokoller Otomatik (önerilen)

Android

Seçenekler VPN Protokolü Otomatik

iOS

Ayarlar VPN Protokolü Otomatik

3. Bu konumlara bağlanmayı deneyin

UK - East London

UK - London

Italy - Cosenza

Germany - Frankfurt - 1

Netherlands - Amsterdam

Germany - Nuremberg

Netherlands - The Hague

4. Bu sayfayı yer imlerine ekleyin ve düzenli olarak kontrol edin

Bağlantı ile ilgili en güncel bilgileri buradan paylaşmaya devam edeceğiz.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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