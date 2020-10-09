11:31 GMT / 15:31 GMT+4, 9 Ekim 2020 itibarıyla güncelleme
Önerilen sunucu konumlarımızı aşağıda güncelledik.
Daha güvenilir bir bağlantı sağlamak için ExpressVPN uygulamalarının en son sürümlerini kullanmanız önemlidir.
Azerbaycan’da bağlantınızı sürdürebilmeniz için en güncel bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. En iyi bağlantıyı sağlamak için burayı düzenli olarak kontrol etmeye devam edin.
Azerbaycan’da bağlantı sorunlarını nasıl giderebilirsiniz?
İlgili bölüme git
1. ExpressVPN uygulamalarının en son sürümlerini kullanın 2. ExpressVPN uygulamanızdaki protokolü Otomatik olarak ayarlayın 3. Bu konumlara bağlanmayı deneyin 4. Bu sayfayı yer imlerine ekleyin ve düzenli olarak kontrol edin
1. ExpressVPN uygulamalarının en son sürümlerini kullanın
Bağlanabilmek için uygulamanızın güncel olması kritik öneme sahiptir. İşletim sisteminize uygun en yeni sürümleri indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanın:
2. ExpressVPN uygulamanızdaki protokolü Otomatik olarak ayarlayın
Cihazınızdaki VPN protokolünü değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
Windows
Mac
Android
iOS
3. Bu konumlara bağlanmayı deneyin
UK - East London
UK - London
Italy - Cosenza
Germany - Frankfurt - 1
Netherlands - Amsterdam
Germany - Nuremberg
Netherlands - The Hague
4. Bu sayfayı yer imlerine ekleyin ve düzenli olarak kontrol edin
Bağlantı ile ilgili en güncel bilgileri buradan paylaşmaya devam edeceğiz.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.