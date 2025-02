Aggiornamento alle 11:31 GMT / 15:31 GMT+4, 9 ottobre 2020

Abbiamo aggiornato le posizioni dei server consigliati, elencate qui sotto.

È importante continuare a utilizzare le versioni più recenti delle app ExpressVPN per una connettività più affidabile.

Questa pagina conterrà gli ultimi consigli per restare connessi in Azerbaigian, quindi torna qui regolarmente per aggiornamenti su come connetterti.

Come risolvere i problemi di connessione in Azerbaigian.

Mantenere l’app aggiornata è fondamentale per connettersi. Segui questi link per scaricare le versioni più recenti per il tuo sistema operativo:



Windows

Mac

Android

iOS

Linux

Router

2. Imposta il protocollo della tua app ExpressVPN su Automatico

Segui questi passaggi per cambiare il protocollo VPN sul tuo dispositivo:

Windows

Opzioni Protocolli Automatico (consigliato)

Mac

Preferenze Protocolli Automatico (consigliato)

Android

Opzioni Protocollo VPN Automatico

iOS

Impostazioni Protocollo VPN Automatico

3. Prova a connetterti a queste posizioni

UK - East London

UK - London

Italy - Cosenza

Germany - Frankfurt - 1

Netherlands - Amsterdam

Germany - Nuremberg

Netherlands - The Hague

4. Aggiungi questa pagina ai preferiti e controllala regolarmente

Continueremo ad aggiornare questa pagina con le ultime indicazioni.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta il team di supporto ExpressVPN.

