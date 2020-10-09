Последнее обновление:

Обновлено в 11:31 GMT / 15:31 GMT+4, 9 октября 2020 г.

Мы обновили список рекомендуемых серверных локаций, который приведён ниже.

Важно использовать последние версии приложений ExpressVPN для более стабильного подключения.

На этой странице будет публиковаться самая актуальная информация о подключении в Азербайджане, поэтому рекомендуем регулярно проверять её на наличие обновлений.

Как устранить проблемы с подключением в Азербайджане

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1. Используйте последние версии приложений ExpressVPN 2. Установите в приложении ExpressVPN протокол «Автоматически» 3. Попробуйте подключиться к этим локациям 4. Добавьте страницу в закладки и проверяйте её регулярно

1. Используйте последние версии приложений ExpressVPN

Обновление приложения — ключевой фактор успешного подключения. Используйте ссылки ниже, чтобы загрузить последнюю версию для вашей операционной системы:

Windows
Обновите до последней версии ExpressVPN для Windows.

Mac
Обновите до последней версии ExpressVPN для Mac.

Android
Обновите до последней версии ExpressVPN для Android.

iOS
Обновите до последней версии ExpressVPN для iOS.

Linux
Обновите до последней версии ExpressVPN для Linux.

Router
Обновите до последней версии приложения ExpressVPN для роутеров.

2. Установите в приложении ExpressVPN протокол «Автоматически»

Следуйте этим инструкциям, чтобы изменить протокол VPN на вашем устройстве:

Windows

Параметры Протоколы Автоматически (рекомендуется)

Mac

Настройки Протоколы Автоматически (рекомендуется)

Android

Параметры Протокол VPN Автоматически

iOS

Настройки Протокол VPN Автоматически

3. Попробуйте подключиться к этим локациям

UK - East London
UK - London
Italy - Cosenza
Germany - Frankfurt - 1
Netherlands - Amsterdam
Germany - Nuremberg
Netherlands - The Hague

4. Добавьте страницу в закладки и проверяйте её регулярно

Мы будем обновлять эту страницу с актуальными рекомендациями.
Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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