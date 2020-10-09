Обновлено в 11:31 GMT / 15:31 GMT+4, 9 октября 2020 г.
Мы обновили список рекомендуемых серверных локаций, который приведён ниже.
Важно использовать последние версии приложений ExpressVPN для более стабильного подключения.
На этой странице будет публиковаться самая актуальная информация о подключении в Азербайджане, поэтому рекомендуем регулярно проверять её на наличие обновлений.
Как устранить проблемы с подключением в Азербайджане
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1. Используйте последние версии приложений ExpressVPN 2. Установите в приложении ExpressVPN протокол «Автоматически» 3. Попробуйте подключиться к этим локациям 4. Добавьте страницу в закладки и проверяйте её регулярно
1. Используйте последние версии приложений ExpressVPN
Обновление приложения — ключевой фактор успешного подключения. Используйте ссылки ниже, чтобы загрузить последнюю версию для вашей операционной системы:
2. Установите в приложении ExpressVPN протокол «Автоматически»
Следуйте этим инструкциям, чтобы изменить протокол VPN на вашем устройстве:
Windows
Mac
Android
iOS
3. Попробуйте подключиться к этим локациям
UK - East London
UK - London
Italy - Cosenza
Germany - Frankfurt - 1
Netherlands - Amsterdam
Germany - Nuremberg
Netherlands - The Hague
4. Добавьте страницу в закладки и проверяйте её регулярно
Мы будем обновлять эту страницу с актуальными рекомендациями.
Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.