Обновлено в 11:31 GMT / 15:31 GMT+4, 9 октября 2020 г.

Мы обновили список рекомендуемых серверных локаций, который приведён ниже.

Важно использовать последние версии приложений ExpressVPN для более стабильного подключения.

На этой странице будет публиковаться самая актуальная информация о подключении в Азербайджане, поэтому рекомендуем регулярно проверять её на наличие обновлений.

Как устранить проблемы с подключением в Азербайджане

Обновление приложения — ключевой фактор успешного подключения. Используйте ссылки ниже, чтобы загрузить последнюю версию для вашей операционной системы:



Windows

Mac

Android

iOS

Linux

Router

2. Установите в приложении ExpressVPN протокол «Автоматически»

Следуйте этим инструкциям, чтобы изменить протокол VPN на вашем устройстве:

Windows

Параметры Протоколы Автоматически (рекомендуется)

Mac

Настройки Протоколы Автоматически (рекомендуется)

Android

Параметры Протокол VPN Автоматически

iOS

Настройки Протокол VPN Автоматически

3. Попробуйте подключиться к этим локациям

UK - East London

UK - London

Italy - Cosenza

Germany - Frankfurt - 1

Netherlands - Amsterdam

Germany - Nuremberg

Netherlands - The Hague

4. Добавьте страницу в закладки и проверяйте её регулярно

Мы будем обновлять эту страницу с актуальными рекомендациями.

Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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