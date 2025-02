Atualização em 11:31 GMT / 15:31 GMT+4, 9 de outubro de 2020

Atualizamos nossas localizações de servidores recomendadas, listadas abaixo.

É fundamental que você utilize as versões mais recentes dos aplicativos ExpressVPN para garantir uma conexão mais confiável.

Esta página terá as informações mais recentes sobre como se manter conectado no Azerbaijão. Continue verificando aqui para obter as últimas recomendações sobre como se conectar.

Como solucionar problemas de conexão no Azerbaijão.

Manter seu aplicativo atualizado é essencial para garantir a conexão. Siga os links abaixo para baixar as versões mais recentes para o seu sistema operacional:



Windows

Mac

Android

Atualize para a versão mais recente do ExpressVPN para Android.

iOS

Atualize para a versão mais recente do ExpressVPN para iOS.

Linux

Atualize para a versão mais recente do ExpressVPN para Linux.

Roteador

Atualize para a versão mais recente do aplicativo ExpressVPN para Roteadores.

2. Defina o protocolo no seu aplicativo ExpressVPN como Automático

Siga estas etapas para alterar o protocolo VPN no seu dispositivo:

Windows

Opções Protocolos Automático (recomendado)

Mac

Preferências Protocolos Automático (recomendado)

Android

Opções Protocolo VPN Automático

iOS

Configurações Protocolo VPN Automático

3. Tente conectar-se a estas localizações

Reino Unido - East London

Reino Unido - Londres

Itália - Cosenza

Alemanha - Frankfurt - 1

Países Baixos - Amsterdã

Alemanha - Nuremberg

Países Baixos - Haia

4. Adicione esta página aos favoritos e continue verificando

Continuaremos atualizando esta página com as informações mais recentes.

Se precisar de mais ajuda, entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN.

