İzleme kılavuzları
- Netflix akışı yapılamıyor
- BBC iPlayer akışı yapılamıyor
- YouTube TV akışı yapılamıyor
- VPN’e bağlanılamıyor
- ExpressVPN bağlı ama bazı içeriklere erişemiyorum
- VPN’e bağlı ama internet yavaş
- ExpressVPN’e bağlı ama internette gezinemiyorum
- VPN’im sürekli kopuyor
Önemli: Hâlâ Netflix, Hulu veya diğer izleme hizmetleri ile ExpressVPN kullanımı ile ilgili sorun yaşıyorsanız veya bu kılavuzlarda belirtilmeyen bir sorun varsa, hemen yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.