Bu öğretici, ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiricide Dinamik DNS’nin (DDNS) nasıl kurulacağını gösterir.

Ağınız dinamik IP adresleri kullanıyorsa bu, cihazlara atanan IP adreslerinin zaman içinde değiştiği anlamına gelir. DDNS, statik ana bilgisayar adı verilen sabit bir referans noktası sağlar. IP adresiniz internet servis sağlayıcınız tarafından sürekli değiştirilse bile evinizden bir sunucu veya web sitesi barındırmak için kullanışlıdır.

Bu eğitimde, ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiricide Dinamik DNS’nin (DDNS) nasıl kurulacağı gösterilecektir.

Ağınız dinamik IP adresleri kullanıyorsa, bu cihazlara atanan IP adreslerinin zaman içinde değiştiği anlamına gelir. DDNS, statik ana bilgisayar adı verilen sabit bir referans noktası sağlar. IP adresiniz internet servis sağlayıcınız tarafından sürekli olarak değiştirilse bile bu evinizden bir sunucu veya web sitesi barındırmak için kullanışlıdır.

1. DDNS ana bilgisayar adınızı alın

Not: Dynu’nun standart ücretsiz servisi çoğu kullanıcı için yeterlidir. Yönlendiriciler için ExpressVPN ayrıca Duck DNS, No-IP, nsupdate.info ve DUIA gibilerini destekler.

Dynu’nun web sitesine gidin ve Hesap Oluştur’u tıklayın.

Bilgileri doldurun, ardından Gönder‘e tıklayın. Dynu’dan bir hesap doğrulama e-postası alacaksınız. Gelen kutunuzda değilse spam klasörünüzü kontrol edin.

Doğrulama e-postasındaki bağlantıyı açın ve hesabınıza giriş yapın.

DDNS Hizmetleri‘ni seçin.

DDNS hizmeti eklemek için + Ekle’yi tıklayın.

Ana bilgisayar adınız yoksa bir tane oluşturun ve Seçenek 1’e girin, ardından + Ekle’yi tıklayın. Alan adlarına daha az aşina iseniz bu seçeneği kullanın.

Zaten kendi alan adınız varsa, alan adınızı Seçenek 2’ye girin, ardından + Ekle’ye tıklayın.

Artık ana bilgisayar adınızı en üstte ve mevcut açık IP’nizi IPv4 Adresi altında göreceksiniz. Ortadaki ayarları kapatın ve ardından Kaydet’i tıklayın.

DDNS ana bilgisayar adınız ayarlandı ve kullanıma hazır.

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2. Yönlendiricide Dinamik DNS yapılandırma

Not: Devam etmeden önce yönlendiricinizde ExpressVPN kurduğunuzdan emin olun.

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde giriş yapın. Gelişmiş Ayarlar > Dinamik DNS’yi seçin. Açılır menüden, kullandığınız DDNS hizmetini seçin. (Bu kılavuzda, dynu.comseçiyoruz .) Ana bilgisayar adı hesap bilgilerinizi girin. Dynu için aşağıdakileri girin: Ana Bilgisayar Adı: Daha önce oluşturduğunuz ana bilgisayar adını girin.

Daha önce oluşturduğunuz ana bilgisayar adını girin. Şifre: Dynu hesap şifrenizi girin. Kaydet‘i seçin.

“Güncelleme başarılı” mesajını göreceksiniz.

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Yönlendiricideki Dinamik DNS’yi yapılandırdıktan sonra, IP adresiniz otomatik olarak güncellenir.

IP adresinizi manuel olarak da güncelleyebilirsiniz:

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde giriş yapın. Gelişmiş Ayarlar > Dinamik DNS > IP Adresini Güncelle‘yi seçin.

“Güncelleme başarılı” mesajını göreceksiniz.

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