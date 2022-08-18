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Bu kılavuz size ExpressVPN Keys’de depolanan verileri nasıl dışa aktaracağınızı gösterecektir.
ExpressVPN Keys’te depolanan verilerinizi Android veya iOS için ExpressVPN uygulamasını veya ExpressVPN Keys Chrome uzantısını kullanarak dışa aktarabilirsiniz (veya başka bir ExpressVPN Keys hesabına veya şifre yöneticisi hizmetine içe aktarabilirsiniz).
Şuraya atla…
Android ve iOS
- Android veya iOS için ExpressVPN uygulamasını açın.
- Seçenekler sekmesine dokunun.
- Ayarlar’a dokunun.
- Veri’ye dokunun.
- Verileri CSV olarak aktar’a dokunun.
- Şifre Verisini Dışa Aktar’a dokunun.
- ExpressVPN Keys’in kilidini açın.
- CSV dosyasını kaydetmek istediğiniz yeri seçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Chrome uzantısı
- ExpressVPN Keys Chrome uzantısını açın.
- Seçenekler sekmesine tıklayın.
- Ayarlar’a tıklayın.
- Veriler altında, verileri CSV olarak dışa aktar‘a tıklayın.
- Keys birincil şifrenizi girin, ardından Doğrula’ya basın.
- Şifre Verilerini Dışa Aktar’a tıklayın.
- CSV dosyasını kaydetmek istediğiniz yeri seçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.