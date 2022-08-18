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Bu kılavuz size ExpressVPN Keys’de depolanan verileri nasıl dışa aktaracağınızı gösterecektir.

ExpressVPN Keys’te depolanan verilerinizi Android veya iOS için ExpressVPN uygulamasını veya ExpressVPN Keys Chrome uzantısını kullanarak dışa aktarabilirsiniz (veya başka bir ExpressVPN Keys hesabına veya şifre yöneticisi hizmetine içe aktarabilirsiniz).

Android ve iOS

Android veya iOS için ExpressVPN uygulamasını açın. Seçenekler sekmesine dokunun.

Ayarlar’a dokunun.

Veri’ye dokunun.

Verileri CSV olarak aktar’a dokunun.

Şifre Verisini Dışa Aktar’a dokunun.

ExpressVPN Keys’in kilidini açın. CSV dosyasını kaydetmek istediğiniz yeri seçin.

Önemli: CSV dosyası şifrelenmez; bu dosyaya erişimi olan herkes verileri (giriş bilgileriniz gibi) görüntüleyebilir. Güvenlik nedeniyle, giriş bilgilerini başka bir ExpressVPN Keys hesabına veya şifre yöneticisi hizmetine aktardıktan hemen sonra bu dosyayı bilgisayarınızdan silmeniz gerekir.

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Chrome uzantısı

ExpressVPN Keys Chrome uzantısını açın. Seçenekler sekmesine tıklayın.

Ayarlar’a tıklayın.

Veriler altında, verileri CSV olarak dışa aktar‘a tıklayın.

Keys birincil şifrenizi girin, ardından Doğrula’ya basın.

Şifre Verilerini Dışa Aktar’a tıklayın.

CSV dosyasını kaydetmek istediğiniz yeri seçin.

Önemli: CSV dosyası şifrelenmez; bu dosyaya erişimi olan herkes verileri (giriş bilgileriniz gibi) görüntüleyebilir. Güvenlik nedeniyle, giriş bilgilerini başka bir ExpressVPN Keys hesabına veya şifre yöneticisi hizmetine aktardıktan hemen sonra bu dosyayı bilgisayarınızdan silmeniz gerekir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Başa dön