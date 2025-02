VPN o un DNS per il tuo dispositivo? Scarica subito ExpressVPN

In questa guida ti mostreremo come esportare i dati memorizzati in ExpressVPN Keys.

Puoi esportare i tuoi dati memorizzati in ExpressVPN Keys (e importarli in un altro account ExpressVPN Keys o in un altro servizio di gestione password) utilizzando l’app ExpressVPN per Android, iOS o l’estensione ExpressVPN Keys per Chrome.

Android e iOS

Apri l’app ExpressVPN per Android o iOS Tocca Opzioni

Tocca Impostazioni

Tocca Dati

Tocca Esporta dati com CSV

Tocca Esporta Dati Password

Sblocca ExpressVPN Keys Selezione dove vuoi salvare il file CSV

Importante: Il file CSV non è crittografato; chiunque ne abbia accesso può visualizzare i dati (come i tuoi dati di accesso). Per questioni di sicurezza, dovresti cancellare il file dal tuo dispositivo immediatamente dopo aver importato i tuoi dati in un altro account ExpressVPN Keys o servizio di gestione password.

Estensione Chrome

Apri l’estensione ExpressVPN Keys per Chrome Clicca su Opzioni

Clicca Impostazioni

Sotto Dati, clicca Esporta dati come CSV

Digita la tua password principale di Keys, poi clicca Verifica

Clicca Esporta Dati Password

Seleziona dove vuoi salvare il file CSV

