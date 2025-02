Potrzebujesz VPN lub DNS dla swojego urządzenia? Zdobądź ExpressVPN teraz

Z tego przewodnika dowiesz się, jak eksportować dane przechowywane w ExpressVPN Keys.

Możesz eksportować dane przechowywane w ExpressVPN Keys (i importować je do innego konta ExpressVPN Keys lub menedżera haseł) za pomocą aplikacji ExpressVPN na Androida lub iOS, lub z rozszerzeniem ExpressVPN Keys dla Chrome.

Android i iOS

Otwórz aplikację ExpressVPN na Androida lub iOS. Stuknij kartę Opcje. Stuknij Ustawienia. Stuknij Dane. Stuknij Eksportuj dane jako CSV. Stuknij Eksportuj dane haseł. Odblokuj ExpressVPN Keys. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik CSV.

Ważne: Plik CSV nie jest zaszyfrowany, więc każdy, kto ma do niego dostęp może zobaczyć Twoje dane (takie jak loginy). Ze względów bezpieczeństwa należy go usunąć z komputera natychmiast po zaimportowaniu swoich danych do innego konta ExpressVPN Keys lub menedżera haseł.

Otwórz rozszerzenie ExpressVPN Keys dla Chrome. Kliknij Opcje. Kliknij Ustawienia. Pod sekcją Dane, kliknij Eksportuj dane jako CSV. Wpisz swoje hasło główne Keys i kliknij Zweryfikuj. Kliknij Eksportuj dane haseł. Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik CSV.

Ważne: Plik CSV nie jest zaszyfrowany, więc każdy, kto ma do niego dostęp może zobaczyć Twoje dane (takie jak loginy). Ze względów bezpieczeństwa należy go usunąć z komputera natychmiast po zaimportowaniu swoich danych do innego konta ExpressVPN Keys lub menedżera haseł.

