Deze gids laat zien hoe je gegevens exporteert die zijn opgeslagen in ExpressVPN Keys.

Je kunt je gegevens die zijn opgeslagen in ExpressVPN Keys exporteren (en importeren in een ander ExpressVPN Keys account of wachtwoord manager) met behulp van de ExpressVPN app voor Android of iOS, of de ExpressVPN Keys Chrome extensie.

Android en iOS

Open de ExpressVPN app voor Android of iOS. Klik op options.

Klik op Settings.

Klik op Data.

Klik op Export data as CSV.

Klik op Export Password Data.

Ontgrendel ExpressVPN Keys. Selecteer waar je het CSV-bestand wilt opslaan.

Belangrijk: Het CSV-bestand is niet versleuteld; iedereen die er toegang toe heeft kan de gegevens bekijken (zoals je aanmeldingen). Om veiligheidsredenen moet je het bestand direct van je apparaat verwijderen nadat je je gegevens naar een ander ExpressVPN Keys account of wachtwoordbeheerdienst hebt geïmporteerd.

Chrome extensie

Open de ExpressVPN Keys Chrome-extensie. Klik op Options.

Klik op Settings.

Onder Data, klik op Export data as CSV.

Voer het primaire wachtwoord van je Keys in en klik op Verify.

Klik op Export Password Data.

Selecteer waar je het CSV-bestand wilt opslaan.

Belangrijk: Het CSV-bestand is niet versleuteld; iedereen die er toegang toe heeft kan de gegevens bekijken (zoals je aanmeldingen). Om veiligheidsredenen moet je het bestand direct van je apparaat verwijderen nadat je je gegevens naar een ander ExpressVPN Keys account of wachtwoordbeheerdienst hebt geïmporteerd.

