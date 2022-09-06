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Из этого руководства вы узнаете, как экспортировать данные, сохраненные в ExpressVPN Keys.

Вы можете экспортировать свои данные, сохраненные в ExpressVPN Keys (и импортировать их в другую учетную запись ExpressVPN Keys или иного менеджера паролей), с помощью приложений ExpressVPN для Android и iOS, а также расширения ExpressVPN для Chrome.

Содержание

Android и iOS
Расширение для Chrome

Android и iOS

  1. Откройте приложение ExpressVPN для Android или iOS.
  2. Откройте вкладку Настройки.
  3. Нажмите Настройки.
  4. Нажмите Данные.
  5. Нажмите Экспортировать в CSV.
  6. Нажмите Экспортировать пароли.
  7. Разблокируйте ExpressVPN Keys.
  8. Выберите, куда вы хотели бы сохранить файл CSV.
Важно! Файл CSV не является зашифрованным, и поэтому любой человек, имеющий к нему доступ, сможет увидеть ваши данные (например, логины). Руководствуясь соображениями безопасности, мы советуем вам сразу же удалить этот файл, завершив перенос данных в другую учетную запись ExpressVPN Keys.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Расширение для Chrome

  1. Откройте расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
  2. Откройте вкладку Настройки.
  3. Нажмите Настройки.
  4. В разделе Данные нажмите на Экспортировать в CSV.
  5. Введите свой основной пароль Keys, затем нажмите Подтвердить.
  6. Нажмите Экспортировать пароли.
  7. Выберите, куда вы хотели бы сохранить файл CSV.
Важно! Файл CSV не является зашифрованным, и поэтому любой человек, имеющий к нему доступ, сможет увидеть ваши данные (например, логины). Руководствуясь соображениями безопасности, мы советуем вам сразу же удалить этот файл, завершив перенос данных в другую учетную запись ExpressVPN Keys.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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