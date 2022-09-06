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Из этого руководства вы узнаете, как экспортировать данные, сохраненные в ExpressVPN Keys.

Вы можете экспортировать свои данные, сохраненные в ExpressVPN Keys (и импортировать их в другую учетную запись ExpressVPN Keys или иного менеджера паролей), с помощью приложений ExpressVPN для Android и iOS, а также расширения ExpressVPN для Chrome.

Android и iOS

Откройте приложение ExpressVPN для Android или iOS. Откройте вкладку Настройки.

Нажмите Настройки.

Нажмите Данные.

Нажмите Экспортировать в CSV.

Нажмите Экспортировать пароли.

Разблокируйте ExpressVPN Keys. Выберите, куда вы хотели бы сохранить файл CSV.

Важно! Файл CSV не является зашифрованным, и поэтому любой человек, имеющий к нему доступ, сможет увидеть ваши данные (например, логины). Руководствуясь соображениями безопасности, мы советуем вам сразу же удалить этот файл, завершив перенос данных в другую учетную запись ExpressVPN Keys.

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Расширение для Chrome

Откройте расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Откройте вкладку Настройки.

Нажмите Настройки.

В разделе Данные нажмите на Экспортировать в CSV.

Введите свой основной пароль Keys, затем нажмите Подтвердить.

Нажмите Экспортировать пароли.

Выберите, куда вы хотели бы сохранить файл CSV.

Важно! Файл CSV не является зашифрованным, и поэтому любой человек, имеющий к нему доступ, сможет увидеть ваши данные (например, логины). Руководствуясь соображениями безопасности, мы советуем вам сразу же удалить этот файл, завершив перенос данных в другую учетную запись ExpressVPN Keys.

Нужна помощь?

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