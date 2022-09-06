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Из этого руководства вы узнаете, как экспортировать данные, сохраненные в ExpressVPN Keys.
Вы можете экспортировать свои данные, сохраненные в ExpressVPN Keys (и импортировать их в другую учетную запись ExpressVPN Keys или иного менеджера паролей), с помощью приложений ExpressVPN для Android и iOS, а также расширения ExpressVPN для Chrome.
Содержание
Android и iOS
- Откройте приложение ExpressVPN для Android или iOS.
- Откройте вкладку Настройки.
- Нажмите Настройки.
- Нажмите Данные.
- Нажмите Экспортировать в CSV.
- Нажмите Экспортировать пароли.
- Разблокируйте ExpressVPN Keys.
- Выберите, куда вы хотели бы сохранить файл CSV.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Расширение для Chrome
- Откройте расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
- Откройте вкладку Настройки.
- Нажмите Настройки.
- В разделе Данные нажмите на Экспортировать в CSV.
- Введите свой основной пароль Keys, затем нажмите Подтвердить.
- Нажмите Экспортировать пароли.
- Выберите, куда вы хотели бы сохранить файл CSV.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.