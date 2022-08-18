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ExpressVPN Keys Chrome uzantısını kullanarak ExpressVPN Keys’de depolanan giriş bilgilerinizi dışa aktarabilirsiniz (ve bunları başka bir ExpressVPN Keys hesabına veya şifre yöneticisine aktarabilirsiniz). Bu özellik, iOS için ExpressVPN ve ExpressVPN Keys Chrome uzantısı için mevcut değildir.

Android için ExpressVPN uygulamasını açın. Seçenekler sekmesine dokunun. Ayarlar > Verileri CSV olarak dışa aktar‘a dokunun. Şifre Verisini Dışa Aktar‘a dokunun. ExpressVPN Keys’in kilidini açın. CSV dosyasını nereye kaydetmek istediğinizi seçin.

Önemli: CSV dosyası şifrelenmez; bu dosyaya erişimi olan herkes giriş bilgilerini görüntüleyebilir. Güvenlik nedeniyle, giriş bilgilerini başka bir ExpressVPN Keys hesabına aktardıktan hemen sonra bu dosyayı bilgisayarınızdan silmeniz gerekir.

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