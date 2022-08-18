Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var?Hemen ExpressVPN Edinin
Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda.Uygulamaları ücretsiz edinin
ExpressVPN Keys Chrome uzantısını kullanarak ExpressVPN Keys’de depolanan giriş bilgilerinizi dışa aktarabilirsiniz (ve bunları başka bir ExpressVPN Keys hesabına veya şifre yöneticisine aktarabilirsiniz). Bu özellik, iOS için ExpressVPN ve ExpressVPN Keys Chrome uzantısı için mevcut değildir.
- Android için ExpressVPN uygulamasını açın.
- Seçenekler sekmesine dokunun.
- Ayarlar > Verileri CSV olarak dışa aktar‘a dokunun.
- Şifre Verisini Dışa Aktar‘a dokunun.
- ExpressVPN Keys’in kilidini açın.
- CSV dosyasını nereye kaydetmek istediğinizi seçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.