Kredi Tarayıcısı, kullanıcıların gizliliğini daha da iyileştirmeyi amaçlayan ExpressVPN’in Identity Defender hizmetlerinden biridir. Kullanıcıların kredi skorlarını kontrol etmelerine, kredilerini etkileyebilecek etkinlikleri gözden geçirmelerine ve kredi skorlarına etki eden faktörleri anlamalarına olanak tanır. Kredi Tarayıcısı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kredi Tarayıcı Nasıl Elde Edilir

Şu anda, Kredi Tarayıcısı, ABD’deki yeni ExpressVPN kullanıcıları için bir veya iki yıllık planı seçenlere dahildir.

Şuraya gidin: Sipariş sayfası ve bir ExpressVPN planı seçin. Kredi Tarayıcısı, iki yıl ve bir yıllık planlara dahildir. İki yıllık plan ayrıca daha ayrıntılı aylık kredi raporu içerir. Planda yer alan butona basarak devam edin. E-posta adresinizi ve ödeme bilgilerinizi girerek siparişinizi tamamlayın.

ABD’de 21 Kasım 2024’ten önce kayıt olan ExpressVPN kullanıcıları henüz Kredi Tarayıcısı’na erişemez, ancak yakında onlara sunacağız.

Kredi Tarayıcı Nasıl Kurulur ve Kullanılır

Kredi Tarayıcı’yı iOS veya Android için ExpressVPN mobil uygulamalarında veya ExpressVPN Hesap sayfanızda kurabilirsiniz.

Mobil uygulamayı kullanıyorsanız, Yükseltmeler sekmesine uygulamanın ekranının altında dokunun. ExpressVPN web sitesini kullanıyorsanız, şu adrese gidin Hesap sayfası , burada hesabınıza zaten giriş yapmadıysanız oturum açmanız istenecektir. Şunu seçin: Kredi Tarayıcı . Hesabınızı e-posta yoluyla doğrulamanız istenirse, E-posta Gönder ve ExpressVPN’den gelen bir e-posta mesajını kontrol edin. Uygulamaya altı haneli doğrulama kodunu girin. Şunu seçin İleri . Kişisel bilgilerinizi girin. Daha önce bir Identity Defender hizmeti kurduysanız, aynı bilgileri yeniden girmeniz gerekmeyecek, ancak kredi bilgilerinizi sağlayabilmemiz için Sosyal Güvenlik numaranızı ve telefon numaranızı girmeniz gerekecek. Şunu seçin Devam Et . Kredi raporlama kurumları kimliğinizi telefon veya e-posta yoluyla doğrulamak için girişimde bulunacaktır. Doğrulama kodunu girin. Bu yöntemlerin hiçbiri kimliğinizi doğrulamakta başarılı olmazsa, kredi geçmişiniz hakkında bir soruyu yanıtlamanız istenecektir. Şunu seçin Devam Et . Kredi skorunuz ve diğer özelliklerle bir gösterge paneline yönlendirileceksiniz.

Kredi Uyarılarını Kullanma

Kredi Tarayıcı panelinde, kredi durumunuzu etkileyebilecek olayları görüntülemek için Kredi Uyarılarını seçin. Her bir öğenin yanındaki artı işareti seçilerek bu olaylar ve kredi skorunuzu neden etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kredi Korumasını Kullanma

Kredi Koruması, kredi notunuzu dondurmak için üç kredi bürosu ile nasıl iletişime geçeceğiniz ve bir talepte bulunabileceğiniz hakkında yararlı bilgiler sağlar. Kredi notunuzu dondurmak, ister sahte ister yasal olsun, adınıza yeni bir kredi hesabının onaylanmasını engelleyecektir.

Kredi Skoru Detaylarını Kullanma

Kredi Skoru Detayları, kredi skorunuzu etkileyen faktörleri ve bunların sizi olumlu veya olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini inceler. Her olumsuz madde için ayrıca eylem önerileri bulunmaktadır.

Kredi Raporunu Kullanma

Yalnızca iki yıllık ExpressVPN planına sahip kullanıcılar daha kapsamlı kredi raporları alır. Bu aylık raporlar, mevcut ve geçmiş adresler, bakiyeler, ödemeler ve adınıza açılan hesaplar gibi bilgileri listeler.

Kredi Tarayıcı Nasıl İptal Edilir

Kredi Tarayıcı aboneliğinizi iptal etmek için, ExpressVPN’in Destek ekibi ile iletişime geçerek eklenti için otomatik yenilemeyi durdurun.