Кредитный сканер — это одна из служб Identity Defender от ExpressVPN, направленная на дальнейшее улучшение конфиденциальности пользователей. Он позволяет пользователям проверять кредитный рейтинг, просматривать действия, которые могут повлиять на их кредит, и понимать факторы, влияющие на их кредитный рейтинг. Узнайте больше о Кредитном сканере.

Как получить Кредитный сканер

В настоящее время Кредитный сканер включен для новых пользователей ExpressVPN в США, которые выбирают план на один или два года.

Перейдите на страницу заказа и выберите план ExpressVPN. Кредитный сканер включен в план на два года и один год. План на два года дополнительно включает более детальный ежемесячный кредитный отчет. Нажмите на кнопку выбранного плана, чтобы продолжить. Завершите заказ, введя адрес вашей электронной почты и платежные данные.

Пользователи ExpressVPN в США, которые зарегистрировались до 21 ноября 2024 года, пока не имеют доступа к Кредитному сканеру, но мы скоро предоставим его.

Как настроить и использовать Кредитный сканер

Вы можете настроить Кредитный сканер в мобильных приложениях ExpressVPN для iOS или Android или на странице вашей учетной записи ExpressVPN.

Если вы используете мобильное приложение, нажмите на вкладку Обновления внизу экрана приложения. Если вы используете сайт ExpressVPN, перейдите на вашу страницу учетной записи , где вам предложат войти в аккаунт, если вы еще не вошли. Выберите Кредитный сканер . Если вас просят подтвердить учетную запись по вашей электронной почте, выберите Отправить email и проверьте письмо от ExpressVPN. Введите шестизначный проверочный код в приложение. Выберите Далее . Введите свою личную информацию. Если вы ранее настроили службу Identity Defender, вам не нужно будет повторно вводить такую же информацию, но вам нужно будет ввести ваш номер социального страхования и номер телефона, чтобы мы могли предоставить ваши кредитные данные. Выберите Продолжить . Кредитные бюро попытаются подтвердить вашу личность по телефону или электронной почте. Введите проверочный код. Если ни один из этих методов не поможет подтвердить вашу личность, вам будет предложено ответить на вопрос о вашей кредитной истории. Выберите Продолжить . Вы будете перенаправлены на панель управления с вашим кредитным рейтингом и другими функциями.

Используйте Кредитные предупреждения

На панели управления Кредитного сканера выберите Кредитные предупреждения, чтобы просмотреть события, которые могут повлиять на ваш кредит. Выбор знака плюса на каждом элементе даст больше информации о каждом событии и о том, почему оно может повлиять на ваш рейтинг.

Используйте Кредитную защиту

Кредитная защита предоставляет полезную информацию о том, как связаться с тремя кредитными бюро для запроса блокировки вашего кредита. Блокировка кредита не позволит кредиторам одобрить какой-либо новый кредитный счет на ваше имя, независимо от того, является ли он мошенническим или законным.

Используйте Данные кредитного отчета

Данные кредитного отчета анализируют факторы, влияющие на ваш кредитный рейтинг, и определяют, оказывают ли они положительное или отрицательное влияние. Каждому отрицательному элементу также предлагаются рекомендации по действиям.

Используйте Кредитный отчет

Только пользователи плана ExpressVPN на два года получают более подробные кредитные отчеты. Эти ежемесячные отчеты содержат такую информацию, как текущие и предыдущие адреса, балансы, платежи и счета на ваше имя.

Как отменить Кредитный сканер

Чтобы отменить подписку на Кредитный сканер, остановите автоматическое продление дополнения, обратившись в службу поддержки ExpressVPN.