Kreditscanner er en af ExpressVPN’s Identity Defender-tjenester, der har til formål at forbedre brugernes privatliv yderligere. Den giver brugerne mulighed for at kontrollere deres kreditscore, gennemgå aktiviteter, der kan påvirke deres kredit, og forstå de faktorer, der har indgået i deres kreditscore. Lær mere om Kreditscanner.

Hvordan man får Kreditscanner

I øjeblikket er Kreditscanner inkluderet for nye ExpressVPN-brugere i USA, der vælger en et- eller to-årig plan.

Gå til Bestillingssiden vælg ditExpressVPN-abonnement. Kreditscanner er inkluderet i de to-årige og et-årige abonnementer. Det to-årige abonnement inkluderer desuden en mere detaljeret månedlig kreditrapport. Tryk på knappen på planen for at fortsætte. Fuldfør din ordre ved at indtaste din e-mail adresse og betalingsoplysninger.

ExpressVPN-brugere i USA, der har tilmeldt sig før 21. november 2024, har endnu ikke adgang til Kreditscanner, men vi vil snart udrulle det til dem.

Sådan opsætter og bruger du Kreditscanner

Du kan opsætte Kreditscanner i ExpressVPN’s mobilapps til iOS eller Android eller på din ExpressVPN-kontoside.

Hvis du bruger mobilappen, tryk på Opgraderinger fanen i bunden af app-skærmen. Hvis du bruger ExpressVPN’s hjemmeside, gå til din Kontoside , hvor du vil blive bedt om at logge ind på din konto, hvis du ikke allerede er logget ind. Vælg Kreditscanner . Hvis du bliver bedt om at verificere din konto via din e-mail, vælg Send e-mail og tjek for en e-mail-besked fra ExpressVPN. Indtast den seks-cifrede bekræftelseskode i app’en. Vælg Næste . Indtast dine personlige oplysninger. Hvis du tidligere har opsat en Identity Defender-tjeneste, behøver du ikke indtaste de samme oplysninger igen, men du skal indtaste dit CPR-nummer og telefonnummer, for at vi kan give dig dine kreditoplysninger. Vælg Fortsæt . Kreditoplysningsbureauerne vil forsøge at verificere din identitet via telefon eller e-mail. Indtast bekræftelseskoden. Hvis ingen af disse metoder lykkes med at verificere din identitet, vil du blive bedt om at svare på et spørgsmål om din kredithistorie. Vælg Fortsæt . Du vil blive ført til et dashboard med din kreditscore og andre funktioner.

Brug Kreditadvarsler

På Kreditscanner-dashboardet, vælg Kreditadvarsler for at se hændelser, der kan påvirke din kredit. Når du vælger plustegnet på hvert punkt, får du mere information om hver hændelse og hvorfor den kan påvirke din score.

Brug Kreditbeskyttelse

Kreditbeskyttelse giver nyttige oplysninger om, hvordan du kontakter de tre kreditbureauer for at anmode om en spærring på din kredit. At spærring på din kredit forhindrer, at kreditorer godkender en ny kreditkonto i dit navn, hvad enten det er svigagtigt eller legitimt.

Brug Detaler om kreditscore

Detaler om kreditscore undersøger de faktorer, der påvirker din kreditscore, og om de påvirker dig positivt eller negativt. Hvert negativt punkt anbefaler også handlinger.

Brug Kreditrapport

Kun brugere på ExpressVPN’s to-årige abonnement modtager mere omfattende kreditrapporter. Disse månedlige rapporter viser information som nuværende og tidligere adresser, saldi, betalinger og konti i dit navn.

Sådan annullerer du Kreditscanner

For at annullere dit Kreditscanner abonnement, stop automatisk fornyelse af tilføjelsen ved at kontakte ExpressVPN’s support team.