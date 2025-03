Credit Scanner est l’un des services Identity Defender d’ExpressVPN qui vise à améliorer davantage la confidentialité des utilisateurs. Il permet aux utilisateurs de vérifier leur score de crédit, de passer en revue les activités susceptibles d’affecter leur crédit, et de comprendre les facteurs ayant influencé leur score de crédit. En savoir plus sur Credit Scanner.

Comment obtenir Credit Scanner

Actuellement, Credit Scanner est inclus pour les nouveaux utilisateurs d’ExpressVPN aux États-Unis qui choisissent le plan d’un ou deux ans.

Allez sur la Page de commande page et choisissez un plan ExpressVPN. Credit Scanner est inclus dans les abonnements de deux ans et d’un an. Le plan de deux ans inclut également un rapport de crédit mensuel plus détaillé. Appuyez sur le bouton du plan pour procéder. Complétez votre commande en saisissant votre adresse e-mail et vos coordonnées de paiement.

Les utilisateurs d’ExpressVPN aux États-Unis qui se sont inscrits avant le 21 novembre 2024 n’ont pas encore accès à Credit Scanner, mais nous le déploierons bientôt pour eux.

Comment configurer et utiliser Credit Scanner

Vous pouvez configurer Credit Scanner dans les applications mobiles ExpressVPN pour iOS ou Android ou sur votre page de compte ExpressVPN.

Si vous utilisez l’appli mobile, appuyez sur le Onglet des mises à niveau onglet en bas de l’écran de l’appli. Si vous utilisez le site web d’ExpressVPN, allez sur votre Page de compte , où vous serez invité à vous connecter à votre compte si vous n’êtes pas déjà connecté. Sélectionnez Credit Scanner . Si vous êtes invité à vérifier votre compte via votre e-mail, sélectionnez Envoyer l’e-mail et vérifiez pour un message e-mail d’ExpressVPN. Entrez le code de vérification à six chiffres dans l’appli. Sélectionnez Suivant . Entrez vos informations personnelles. Si vous avez déjà configuré un service Identity Defender, vous n’aurez pas à ressaisir les mêmes informations, mais vous devrez entrer votre numéro de sécurité sociale et votre numéro de téléphone pour que nous puissions vous fournir vos détails de crédit. Sélectionnez Continuer . Les agences de crédit tenteront de vérifier votre identité via téléphone ou e-mail. Entrez le code de vérification. Si aucune de ces méthodes ne réussit à vérifier votre identité, il vous sera demandé de répondre à une question sur votre historique de crédit. Sélectionnez Continuer . Vous serez dirigé vers un tableau de bord avec votre score de crédit et d’autres fonctionnalités.

Utiliser Alertes de crédit

Sur le tableau de bord de Credit Scanner, sélectionnez Alertes de crédit pour voir les événements qui pourraient impacter votre crédit. La sélection du signe plus sur chaque élément fournit plus d’informations sur chaque événement et pourquoi il pourrait affecter votre score.

Utiliser la Protection de crédit

La Protection de crédit fournit des informations utiles sur la manière de contacter les trois bureaux de crédit pour demander un gel de votre crédit. Geler votre crédit empêchera les créanciers d’approuver toute nouvelle ouverture de compte crédit à votre nom, qu’elle soit frauduleuse ou légitime.

Utiliser les Détails du score de crédit

Les Détails du score de crédit explorent les facteurs qui impactent votre score de crédit et si ces éléments vous affectent positivement ou négativement. Chaque élément négatif recommande également des actions.

Utiliser le Rapport de crédit

Seuls les utilisateurs du plan de deux ans ExpressVPN reçoivent des rapports de crédit plus complets. Ces rapports mensuels listent des informations telles que les adresses actuelles et passées, les soldes, les paiements et les comptes à votre nom.

Comment annuler Credit Scanner

Pour annuler votre abonnement à Credit Scanner, désactivez le renouvellement automatique du module complémentaire en contactant le Support client d’ExpressVPN.