Kredietscanner is een van ExpressVPN’s Identity Defender-services die gericht is op het verder verbeteren van de privacy van gebruikers. Het stelt gebruikers in staat om hun kredietscore te controleren, activiteiten te bekijken die hun krediet kunnen beïnvloeden en de factoren te begrijpen die invloed hebben op hun kredietscore. Meer informatie over de Kredietscanner.

Hoe Kredietscanner te verkrijgen

Momenteel is de Kredietscanner inbegrepen voor nieuwe ExpressVPN-gebruikers in de VS die het een- of tweejarige abonnement kiezen.

Ga naar de Bestelpagina en kies je ExpressVPN-abonnement. Kredietscanner is inbegrepen in de tweejarige en eenjarige abonnementen. Het tweejarige abonnement bevat ook een meer gedetailleerd maandelijks kredietrapport. Druk op de knop van het abonnement om verder te gaan. Voltooi je bestelling door je e-mailadres en betalingsgegevens in te voeren.

ExpressVPN-gebruikers in de VS die zich vóór 21 nov. 2024 hebben aangemeld, hebben nog geen toegang tot de Kredietscanner, maar we zullen het binnenkort voor hen uitrollen.

Hoe Kredietscanner in te stellen en te gebruiken

Je kunt Kredietscanner instellen in de ExpressVPN mobiele apps voor iOS of Android of op je ExpressVPN Accountpagina.

Als je de mobiele app gebruikt, tik dan op de Upgrades tab onderaan het app-scherm. Als je de ExpressVPN-website gebruikt, ga dan naar je Accountpagina , waar je wordt gevraagd om in te loggen op je account als je nog niet bent ingelogd. Selecteer Kredietscanner . Als je wordt gevraagd om je account te verifiëren via je e-mail, selecteer dan E-mail versturen en controleer je e-mailbericht van ExpressVPN. Voer de zescijferige verificatiecode in de app in. Selecteer Volgende . Voer je persoonlijke gegevens in. Als je eerder een Identity Defender-service hebt ingesteld, hoef je dezelfde informatie niet opnieuw in te voeren, maar moet je je sofinummer en telefoonnummer invoeren zodat we je kredietgegevens kunnen verstrekken. Selecteer Doorgaan . De kredietbureaus zullen proberen je identiteit via telefoon of e-mail te verifiëren. Voer de verificatiecode in. Als geen van deze methoden slaagt om je identiteit te verifiëren, word je gevraagd een vraag over je kredietgeschiedenis te beantwoorden. Selecteer Doorgaan . Je wordt naar een dashboard gebracht met je kredietscore en andere functies.

Gebruik Kredietmeldingen

Op het Kredietscanner-dashboard, selecteer Kredietmeldingen om evenementen te bekijken die je krediet kunnen beïnvloeden. Als je op het plusteken op elk item klikt, krijg je meer informatie over elke gebeurtenis en waarom deze je score kan beïnvloeden.

Gebruik Kredietbescherming

Kredietbescherming biedt nuttige informatie over hoe je contact kunt opnemen met de drie kredietbureaus om een bevriezing van je krediet aan te vragen. Je krediet bevriezen zal voorkomen dat kredietverstrekkers nieuwe kredietaccounts op jouw naam goedkeuren, of deze nu frauduleus of legitiem zijn.

Gebruik Details kredietscore

Details kredietscore onderzoekt de factoren die invloed hebben op je kredietscore en of ze je positief of negatief beïnvloeden. Voor elk negatief item worden ook acties aanbevolen.

Gebruik Kredietrapport

Alleen gebruikers met het ExpressVPN tweejarige abonnement ontvangen uitgebreidere kredietrapporten. Deze maandelijkse rapporten vermelden informatie zoals huidige en vorige adressen, saldi, betalingen en accounts op jouw naam.

Hoe Kredietscanner te annuleren

Om je Kredietscanner-abonnement te annuleren, stop automatisch verlengen voor de add-on door contact op te nemen met ExpressVPN’s helpdesk.