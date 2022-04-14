Из этого руководства вы узнаете о том, как подготовить к работе менеджер паролей — браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome можно скачать в интернет-магазине Chrome. Это расширение полностью совместимо как с Chrome, так и с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave.

Чтобы использовать это расширение, вам потребуется приложение ExpressVPN, установленное на устройстве Windows, Mac или Linux, а также учетная запись ExpressVPN.

Важно! Запуск расширения ExpressVPN Keys для Chrome осуществляется на протяжении нескольких месяцев, и оно недоступно для всех пользователей сразу. Если вы пока что не можете приступить к работе с ним или создать учетную запись, не удаляйте расширение — мы сообщим вам, когда всё будет готово.

Настройка браузерного расширения ExpressVPN Keys для Chrome

1. Скачайте браузерное расширение ExpressVPN Keys

В браузере Chrome, Opera, Edge, Vivaldi или Brave перейдите на страницу загрузки браузерного расширения ExpressVPN Keys.

Если вы используете Microsoft Edge, то вверху окна вы найдете кнопку Добавить расширения из других магазинов. Нажмите на нее, затем нажмите Разрешить. Нажмите Добавить в [название браузера] > Добавить расширение.

2. Настройте браузерное расширение ExpressVPN Keys

Нажмите на браузерное расширение ExpressVPN Keys. Возможно, потребуется установить и активировать последнюю версию ExpressVPN на устройство Windows, Mac или Linux. Следуйте инструкциям.

Если вы еще не создали учетную запись ExpressVPN Keys, следуйте инструкции из следующего раздела.

3. Создайте учетную запись ExpressVPN Keys

Создайте основной пароль. Узнайте, как создать надежный пароль. Сохраните в безопасном месте код подтверждения. С его помощью вы сможете получить доступ к менеджеру паролей, если забудете свой основной пароль. Если потребуется, введите шестизначный код подтверждения, отправленный вам по электронной почте.

Когда вы будете входить в свои учетные записи на сайтах и в приложениях, менеджер паролей предложит вам сохранить ваши авторизационные данные.

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Настройка ExpressVPN Keys на других устройствах

Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступным для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступным для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome , а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Если у вас уже есть учетная запись ExpressVPN Keys, следуйте этой инструкции, чтобы установить ExpressVPN Keys на все свои устройства:

Установите на соответствующее устройство менеджер паролей ExpressVPN. Windows, Mac и Linux: расширение для Chrome

Android: приложение ExpressVPN для Android

iOS: приложение ExpressVPN для iOS Воспользуйтесь инструкциями по активации приложения. Если потребуется, введите шестизначный код подтверждения, отправленный вам по электронной почте. Разблокируйте менеджер паролей.

Ваши сохраненные логины автоматически синхронизируются на ваших устройствах.

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Как использовать ExpressVPN Keys

Чтобы узнать больше о работе с менеджером паролей, обратитесь к соответствующим руководствам:

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Сообщение об ошибке

Если вы столкнетесь с любыми проблемами, используя данное браузерное расширение:

Нажмите на значок менеджера паролей ExpressVPN. Откройте вкладку СПРАВКА. Нажмите Сообщить о проблеме. Следуйте инструкциям.

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