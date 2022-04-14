Из этого руководства вы узнаете о том, как подготовить к работе менеджер паролей — браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome можно скачать в интернет-магазине Chrome. Это расширение полностью совместимо как с Chrome, так и с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave.
Чтобы использовать это расширение, вам потребуется приложение ExpressVPN, установленное на устройстве Windows, Mac или Linux, а также учетная запись ExpressVPN.
Содержание
Настройка браузерного расширения ExpressVPN Keys для Chrome
Настройка ExpressVPN Keys на других устройствах
Как использовать ExpressVPN Keys
Сообщение об ошибках
Настройка браузерного расширения ExpressVPN Keys для Chrome
1. Скачайте браузерное расширение ExpressVPN Keys
- В браузере Chrome, Opera, Edge, Vivaldi или Brave перейдите на страницу загрузки браузерного расширения ExpressVPN Keys.
Если вы используете Microsoft Edge, то вверху окна вы найдете кнопку Добавить расширения из других магазинов. Нажмите на нее, затем нажмите Разрешить.
- Нажмите Добавить в [название браузера] > Добавить расширение.
2. Настройте браузерное расширение ExpressVPN Keys
- Нажмите на браузерное расширение ExpressVPN Keys.
- Возможно, потребуется установить и активировать последнюю версию ExpressVPN на устройство Windows, Mac или Linux. Следуйте инструкциям.
Если вы еще не создали учетную запись ExpressVPN Keys, следуйте инструкции из следующего раздела.
3. Создайте учетную запись ExpressVPN Keys
- Создайте основной пароль. Узнайте, как создать надежный пароль.
- Сохраните в безопасном месте код подтверждения. С его помощью вы сможете получить доступ к менеджеру паролей, если забудете свой основной пароль.
- Если потребуется, введите шестизначный код подтверждения, отправленный вам по электронной почте.
Когда вы будете входить в свои учетные записи на сайтах и в приложениях, менеджер паролей предложит вам сохранить ваши авторизационные данные.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Настройка ExpressVPN Keys на других устройствах
Если у вас уже есть учетная запись ExpressVPN Keys, следуйте этой инструкции, чтобы установить ExpressVPN Keys на все свои устройства:
- Установите на соответствующее устройство менеджер паролей ExpressVPN.
- Windows, Mac и Linux: расширение для Chrome
- Android: приложение ExpressVPN для Android
- iOS: приложение ExpressVPN для iOS
- Воспользуйтесь инструкциями по активации приложения.
- Если потребуется, введите шестизначный код подтверждения, отправленный вам по электронной почте.
- Разблокируйте менеджер паролей.
Ваши сохраненные логины автоматически синхронизируются на ваших устройствах.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как использовать ExpressVPN Keys
Чтобы узнать больше о работе с менеджером паролей, обратитесь к соответствующим руководствам:
- Импорт имеющихся логинов
- Сохранение первого логина
- Использование автозаполнения
- Создание надежных паролей
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Сообщение об ошибке
Если вы столкнетесь с любыми проблемами, используя данное браузерное расширение:
- Нажмите на значок менеджера паролей ExpressVPN.
- Откройте вкладку СПРАВКА.
- Нажмите Сообщить о проблеме.
- Следуйте инструкциям.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.