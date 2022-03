Jak uzyskać kanadyjski adres IP

Co to jest VPN?

VPN, czyli wirtualna sieć prywatna, tworzy bezpieczny tunel, przez który przechodzi Twój ruch internetowy. Połączenie z serwerem VPN powoduje zmianę Twojego adresu IP – unikalnego numeru, który identyfikuje Twoje urządzenie, gdy jesteś online. Adres IP nie podaje Twojej dokładnej lokalizacji, ale dostarcza informacji o kraju i mieście, w którym się znajdujesz, a także o dostawcy usług internetowych (ISP), z których korzystasz.

Dzięki innemu adresowi IP możesz przeglądać Internet, sprawiając wrażenie, że znajdujesz się w innym kraju, np. w Kanadzie. Wiele stron internetowych i usług korzysta z geoblokowania, aby ograniczać swoje treści do określonych regionów. Jeśli Twój VPN nie ma serwerów w Kanadzie lub nie jest zoptymalizowany pod kątem maksymalnej kompatybilności, możesz stracić dostęp do tych usług za każdym razem, gdy się z nimi połączysz. VPN klasy premium, taki jak ExpressVPN, został jednak zaprojektowany tak, aby chronić Twoją prywatność i bezpieczeństwo bez względu na to, co robisz online – niezależnie od tego, czy przewijasz strony z wiadomościami, oglądasz sport na żywo, czy streamujesz treści w HD na DAZN, CTV i BCC.

Możesz korzystać z VPN na wszystkich swoich urządzeniach. Codzienne czynności, takie jak logowanie się do konta bankowego lub konta w mediach społecznościowych, mogą narazić Twoje dane osobowe na niebezpieczeństwo. Korzystanie z VPN gwarantuje, że żadna osoba trzecia nie przechwyci Twoich danych podczas ich przesyłania. Sieć VPN jest szczególnie przydatna, gdy korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi, np. w hotelach i na lotniskach podczas podróży lub w kawiarniach, czy biurach co-workingowych podczas pracy zdalnej.