Deze handleiding toont je hoe je de functie Smart Location gebruikt en hoe je van VPN-serverlocatie wisselt op een router waarop ExpressVPN draait.

Voordat je begint, moet je ExpressVPN voor routers instellen.

Verbinden met Smart Location

Standaard word je automatisch verbonden met de locatie die je de optimale ervaring biedt via een functie met de naam Smart Location. Het algoritme van Smart Location kiest deze locatie op basis van factoren als downloadsnelheid, latentie en afstand.

Als je opnieuw wilt verbinden met een Smart Location nadat je met andere VPN-locaties verbonden bent geweest:

Log in op je router waarop ExpressVPN draait. Selecteer . Selecteer de locatie onder Smart Location.

Verbinden met een andere VPN-serverlocatie

NB: Lees hoe je de juiste VPN-serverlocatie kiest.

Om te verbinden met een andere VPN-serverlocatie:

Log in op je router waarop ExpressVPN draait. Selecteer op de apparaatgroep waarvoor je de locatie wilt veranderen. De lijst met locaties heeft twee tabbladen: VPN-LOCATIES en ANDERE OPTIES. Het tabblad VPN-LOCATIES toont de Smart Location, de locaties waar je onlangs mee verbonden bent geweest, de locaties die ExpressVPN je aanraadt, en alle VPN-serverlocaties per regio. Je kunt de lijsten uitklappen en weer invouwen door aan de rechterkant de en aan te klikken. De lijst met ANDERE OPTIES laat extra non-VPN-locaties zien die beschikbaar zijn: Geen VPN – apparaten in deze groep verbinden met geen enkele VPN-locatie

– apparaten in deze groep verbinden met geen enkele VPN-locatie Geen internet – apparaten in deze groep hebben geen toegang tot het internet

– apparaten in deze groep hebben geen toegang tot het internet MediaStreamer – apparaten in deze groep worden verbonden met MediaStreamer. Lees meer .



Je kunt ook de zoekbalk gebruiken om naar een specifieke VPN-serverlocatie te zoeken.

Om met een VPN-server te verbinden, selecteer je de naam van de locatie.

Verbinden met meerdere VPN-locaties met Apparaatgroepen

Met Apparaatgroepen (beschikbaar in ExpressVPN for routers v3.2.0 of hoger) kun je meerdere apparaatgroepen aanmaken — elk verbonden met een andere VPN-locatie — en je apparaten over deze groepen verdelen. Lees meer over Apparaatgroepen.

