Real Housewives: Ultimate Girls Trip is een kruisbestuiving/spin-off van de Real Housewives franchise en gaat over acht “upper-class” vrouwen die samen op vakantie gaan. Een idioot idee, als je bedenkt dat een vakantie ontspannend hoort te zijn. Perfect voor fans van Real Housewives of New Jersey, Real Housewives of Miami, en van langzaam afgespeelde ravages.