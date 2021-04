Se la tua smart TV esegue Android TV, dovrebbe essere in grado di eseguire ExpressVPN per Android senza problemi. In ogni caso, ExpressVPN offre soluzioni per tutti i tipi di smart TV, comprese quelle che non possono installare alcuna app VPN. Ad esempio, le Smart TV Samsung non possono eseguire il software VPN, ma possono utilizzare il servizio MediaStreamer di ExpressVPN. E qualsiasi dispositivo con una connessione internet può connettersi a ExpressVPN tramite un router Wi-Fi abilitato per la VPN.

Dai un'occhiata alla nostra guida completa per ottenere ExpressVPN sulla tua TV o contatta il supporto per un consiglio sulla tua situazione specifica.