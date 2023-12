Con oltre 2 miliardi di utenti attivi al mese, YouTube è la più grande piattaforma di hosting video al mondo, la seconda piattaforma di social media più popolare e il secondo motore di ricerca più grande. Dati che fanno impallidire di gran lunga i concorrenti di streaming video più vicini. Non dovrebbe sorprenderti, quindi, che in qualità di società sussidiaria di Google, ci siano state diverse controversie sul modo in cui YouTube ha gestito i dati degli utenti in passato.

Oltre ad essere la più grande piattaforma di hosting video al mondo, YouTube è anche noto per le sue rigorose politiche di censura che non piacciono proprio a tutti. Con le questioni legate alla libertà di parola e alla censura che attualmente dominano i titoli dei giornali di tutto il mondo, diamo un’occhiata ad alcune piattaforme di condivisione video alternative e ciò che hanno da offrire.

Le 15 migliori alternative a YouTube

1. Dtube

2. Dailymotion

3. Vimeo

4. BitChute

5. Rumble

6. PeerTube

7. LBRY

8. Wistia

9. Veoh

10. Utreon

11. Twitch

12. TikTok

13. Ted Talks

14. Odysee

15. Metacafe/Videoshub

BONUS: Client YouTube rispettosi della privacy

DTube

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video Prezzo Gratuito Senza pubblicità Sì Registrazione obbligatoria No Target Chiunque interessato a streaming, upload e download di video Visite medie mensili 2 milioni di visualizzatori unici al mese Massima qualità video 1080p Sito web https://d.tube/

Offrendo un’interfaccia quasi identica a quella di YouTube, Dtube rende più facile il passaggio per i fan di YouTube. Tuttavia, a differenza di YouTube, gli utenti dovranno guadagnare una certa quantità di Dtube coin per pubblicare video. Per guadagnare queste “monete”, gli utenti dovranno commentare, mettere mi piace e interagire con i video. Alcuni sostengono che sia consigliabile far parte di una comunità di altri vlogger per guadagnare più Dtube coin.

Dtube è stato costruito sulla blockchain di Steem, consentendo agli utenti di convertire i propri Dtube coin in USD e altre valute. A differenza di altri servizi video, Dtube si affida esclusivamente ai suoi creator e utenti per raggruppare i contenuti e decidere se vale la pena censurare o meno qualcosa.

Quali dati vengono raccolti da Dtube?

Dtube potrebbe raccogliere dati sui propri utenti e creator di contenuti come nomi e informazioni di contatto. Tuttavia, poiché opera su una piattaforma decentralizzata, Dtube non memorizza le informazioni in un unico posto.

In che modo Dtube gestisce la privacy?

In modo eccellente. Come accennato in precedenza, la natura decentralizzata di Dtube rende più difficile hackerare i dati degli utenti. Inoltre, poiché Dtube non supporta pubblicità o algoritmi, le informazioni non necessarie sugli utenti e sui content creator non verranno raccolte e vendute a terzi.

Dailymotion

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video Prezzo Gratuito Senza pubblicità No Registrazione obbligatoria No Target Vari utenti in vari gruppi di interesse Visite medie mensili Oltre 300 milioni Massima qualità video 4K Sito web https://www.dailymotion.com/ App per iOS Scarica Dailymotion per Apple App per Android Scarica Dailymotion per Android

Dailymotion segue YouTube come seconda piattaforma di condivisione video più grande al mondo. Fondata più o meno nello stesso periodo di YouTube, Dailymotion si è ritagliata uno spazio importante tra i concorrenti con circa 200 milioni di utenti al mese (all’inizio del 2021). Di tutte le alternative proposte in questo elenco, Dailymotion è la più simile a YouTube per contenuti, anche se con un livello di moderazione più basso.

Quali dati vengono raccolti da Dailymotion?

A seconda del tipo di account scelto, Dailymotion può raccogliere informazioni sull’utente che includono nome, indirizzo email, dettagli di fatturazione, indirizzo IP, tipo di dispositivo e cronologia di navigazione.

In che modo Dailymotion gestisce la privacy?

Non è il massimo da questo punto di vista. Dailymotion vende i dati degli utenti (di età superiore ai 16 anni) a terze parti e utilizza l’ad-tracking o monitoraggio degli annunci. Consente inoltre anche opzioni di accesso di terze parti.

Leggi l’informativa sulla privacy di Dailymotion qui.

Vimeo

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video. Prezzo Gratuito con quattro opzioni di abbonamento a partire da 7 USD Senza pubblicità Sì Registrazione obbligatoria No Target Chiunque interessato a streaming, upload e download di video. Tuttavia, Vimeo è utilizzato anche da registi e produttori professionisti. Visite medie mensili Oltre 700 milioni di visualizzazioni mensili Massima qualità video 4K Sito web https://vimeo.com/ App per iOS Scarica Vimeo per iOS App per Android Scarica Vimeo per Android

Fondato da e per i registi, Vimeo può essere considerato una versione più curata e prestigiosa di YouTube. Inizialmente pensato come progetto parallelo a CollegeHumor nel 2004, Vimeo è cresciuto fino a diventare uno sbocco notevole per filmmaker e registi emergenti. A differenza di YouTube, Vimeo è privo di pubblicità.

Nel 2019, Vimeo è stata coinvolta in una causa per aver presumibilmente raccolto e archiviato dati biometrici da video e foto degli utenti senza il loro permesso o a loro insaputa. Nel 2020 ha perso in appello la possibilità di trasferire il caso a un arbitrato.

Quali dati vengono raccolti da Vimeo?

A seconda del tipo di account che scegli di creare, Vimeo può raccogliere il tuo indirizzo email, i dettagli di pagamento e fatturazione o le informazioni di autenticazione da piattaforme di terze parti tra cui Google e Facebook.

In che modo Vimeo gestisce la privacy?

Non è male da questo punto di vista. Vimeo, oltre a non vendere i dati degli utenti, crittografa anche tutte le informazioni degli account. I contenuti di Vimeo possono essere visualizzati in forma anonima.

Leggi l’informativa sulla privacy di Vimeo qui.

BitChute

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video Prezzo Gratuito Senza pubblicità Sì Registrazione obbligatoria No Target Content creator, alcuni dei quali potrebbero risultare troppo politicizzati per alcuni Visite medie mensili Oltre 50 milioni in media Massima qualità video 480p Sito web https://www.bitchute.com/

BitChute è stato lanciato all’inizio del 2017 in risposta all’aumento percepito della censura sulle principali piattaforme di condivisione video. È stato descritto come un’alternativa senza restrizioni a YouTube (nel bene e nel male) e la maggior parte dei creatori di contenuti di BitChute sono individui esclusi o estromessi da piattaforme come YouTube. A differenza di YouTube, BitChute è privo di pubblicità e le opzioni di monetizzazione per i content creator risultano molto più flessibili.

BitChute è considerato parte di un gruppo di piattaforme e fornitori conosciuti con il nome “alt-tech“, orientati a offrire alternative alle opzioni tradizionali. Con un’attenzione specifica verso contenuti politici conservatori e radicali, i video di BitChute potrebbero risultare leggermente troppo estremi per qualcuno.

Quali dati vengono raccolti da BitChute?

BitChute raccoglie informazioni di identificazione personale che possono includere il nome, l’età, l’indirizzo di residenza, il numero di telefono e/o i dettagli della carta usata per il pagamento. Queste informazioni saranno raccolte solo dagli utenti registrati che hanno fornito il consenso a farlo. Informazioni non personali che possono essere raccolte includono il tipo di dispositivo, il sistema operativo e il tipo di browser.

In che modo BitChute gestisce la privacy ?

In modo accettabile. I contenuti su BitChute possono essere visualizzati in modo anonimo. La registrazione dell’account è richiesta solo se si desidera caricare video, pubblicare commenti, iscriversi ai canali o votare contenuti. Tutte le informazioni dell’utente raccolte da Bit Chute Limited sono crittografate e protette con firme digitali. Nessuna informazione viene venduta o scambiata.

Leggi l’informativa sulla privacy di BitChute qui.

Rumble

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video Prezzo Gratuito Senza pubblicità No Registrazione obbligatoria No Target Content creator, alcuni dei quali potrebbero risultare troppo politicizzati per alcuni Visite medie mensili Oltre 100 milioni Massima qualità video 4K Sito web https://rumble.com/ App per iOS Scarica Rumble per iOS App per Android Scarica Rumble per Android

Lanciata nel 2013, Rumble è una piattaforma video canadese nata originariamente con focus su video di amici, familiari e animali domestici degli utenti. Alla fine del 2020, il deputato repubblicano della California Devin Nunes ha attirato l’attenzione sulla piattaforma quando lui e altri creatori di contenuti hanno deciso di migrare su Rumble in seguito all’aumento del livello di censura di YouTube su temi più conservatori.

Come BitChute, Rumble sembra adottare un approccio più pratico alla moderazione dei contenuti sulla propria piattaforma.

Quali dati vengono raccolti da Rumble?

A seconda del tipo di account scelto, Rumble può raccogliere informazioni personali che includono il nome, il sesso, la foto del profilo, la posizione, il sito Web e l’indirizzo email. Oltre a questo, Rumble può raccogliere informazioni “non identificative” sull’utente come il tipo di dispositivo o il browser utilizzati.

In che modo Rumble gestisce la privacy ?

Non è male sotto questo aspetto. I contenuti di Rumble possono essere visualizzati in forma anonima. Possono essere raccolti e conservati registri sui dati relativi al dispositivo e al tipo di browser, in relazione al funzionamento del servizio. Rumble, tuttavia, consente agli utenti di registrarsi al proprio servizio tramite opzioni di accesso di terze parti (Facebook, Google, ecc.), il che non è sempre una grande idea.

Leggi l’informativa sulla privacy di Rumble qui.

PeerTube

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video Prezzo Gratuito Senza pubblicità Sì Registrazione obbligatoria No Target Chiunque interessato a streaming, upload e download di video Visite medie mensili Oltre 208.000 Massima qualità video 1440p Sito web https://joinpeertube.org/

Fondata nel 2018 da Framasoft, un’organizzazione francese senza scopo di lucro, PeerTube è una piattaforma di condivisione video open-source, senza pubblicità e decentralizzata. Con il termine decentralizzata si fa riferimento al fatto che gli utenti e i creator possono creare la propria piattaforma (o “istanza“). In altre parole, è possibile creare la propria alternativa a YouTube! Le istanze possono variare in base all’argomento e alle regole della community.

Quali dati vengono raccolti da PeerTube?

Questo può variare a seconda delle opzioni di registrazione o accesso scelte discrezionalmente dal creatore di un’istanza.

In che modo PeerTube gestisce la privacy?

Ottimamente! Essendo un software open-source gratuito, il codice sorgente di PeerTube è disponibile per chiunque voglia esaminarlo, e quindi abbastanza trasparente.

Leggi le note legali di FramaSoft qui.

LBRY

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video Prezzo Gratuito Senza pubblicità Sì Registrazione obbligatoria No Target Chiunque interessato a streaming, upload e download di video Visite medie mensili Oltre 170.000 Massima qualità video 1440p Sito web https://lbry.com/

LBRY è un protocollo che fornisce ai creatori una piattaforma dove poter pubblicare contenuti video senza censura, rischio di demonetizzazione, barriere all’ingresso o ingerenze di alcun tipo. LBRY è open-source, gratuito e mira a ricalcare le orme di quello che i Bitcoin ha rappresentato per il denaro. Infatti, LBRY viene alimentato dalla stessa tecnologia blockchain sviluppata dal creatore di Bitcoin.

Una divertente funzione implementata da LBRY riguarda la possibilità di sincronizzare il tuo canale YouTube con la rete LBRY. Ciò significa che ogni volta che carichi nuovi contenuti su YouTube, questi verranno caricati automaticamente anche sul tuo canale LBRY. La condizione è che devi avere oltre 300 abbonati YouTube ed essere coerente con quello che carichi.

Oltre ai contenuti video, LBRY consente anche la condivisione di musica e documenti.

Quali dati vengono raccolti da LBRY?

LBRY raccoglie dati utente come indirizzo email, preferenze, informazioni di sistema, verifica dell’identità, dati analitici e indirizzo IP. Alcune di queste informazioni dipendono in gran parte dal fatto che tu decida o meno di registrarti e fornire un indirizzo email. LBRY offre anche la possibilità di visualizzare i contenuti in modo anonimo.

In che modo LBRY gestisce la privacy?

In modo più che soddisfacente! I dati identificabili dell’utente non vengono né venduti né trasferiti a terzi. I contenuti su LBRY possono essere visualizzati in forma anonima. Non viene implementato nessun tipo di tracciamento all’interno del servizio, né il tracking comportamentale di terze parti. Sono inoltre presenti diverse opzioni per modificare le tue informazioni personali utilizzate sul sito.

Leggi l’informativa sulla privacy di LBRY qui.

Wistia

Adatto per Video di videoconferenze e marketing Prezzo Gratuito per un piano base. Gli abbonamenti Plus partono da 19 USD. Senza pubblicità Sì Registrazione obbligatoria Sì Target Chiunque interessato a hosting di video su una piattaforma professionale e videoconferenze Visite medie mensili Non determinato Massima qualità video 1080p Sito web https://wistia.com/

Fondata da laureati della Brown University, Wistia produce software di video marketing con l’obiettivo di aiutare le aziende a far crescere la propria attività e il proprio marchio. Oltre a essere una piattaforma di hosting video ed eventi live, Wistia ha recentemente implementato funzioni che consentono alle aziende di creare serie e video in podcast e gestirli tutti in un unico posto. La piattaforma fornisce anche funzionalità analitiche per permettere alle aziende di monitorare quali video riscontrano più successo.

A differenza di YouTube, però, Wistia non è adatto per guardare video casuali o ascoltare musica. È invece più adatto alle aziende che hanno bisogno di una piattaforma per ospitare e archiviare i propri video.

Quali dati vengono raccolti da Wistia?

Wistia, oltre a raccogliere i dati di utenti e aziende come nomi e indirizzi email, potrebbe inoltre raccogliere i dati forniti dai visitatori della tua attività.

In che modo Wistia gestisce la privacy?

In un modo niente male! Wistia rispetta il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE ed è certificata sia nell’ambito dell’UE-USA che dell’accordo Svizzera-USA Privacy Shield Framework.

Scopri di più sull’informativa sulla privacy di Wistia.

Veoh

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video Prezzo Gratuito Senza pubblicità No Registrazione obbligatoria No Target Chiunque interessato a streaming, upload e download di video Visite medie mensili Oltre 14 milioni Massima qualità video Non determinato Sito web https://www.veoh.com/

Lanciata nel 2005, Veoh è una piattaforma di condivisione video americana precedentemente di proprietà dello sviluppatore web Dmitry Shapiro. È stata poi acquistata dalla società tecnologica Qlipso Inc e successivamente venduta a una piattaforma di blogging giapponese, FC2.

A differenza di altri siti in questo elenco, Veoh è una piattaforma piuttosto semplice. Una volta sul sito, gli utenti saranno in grado di scegliere tra movie clip, musica e diversi contenuti generati dagli utenti.

Quali dati vengono raccolti da Veoh?

Veoh raccoglie informazioni come nomi utente, cronologia delle visualizzazioni e attività del sito dei suoi utenti. Se hai creato un account, Veoh potrebbe anche raccogliere le tue informazioni di contatto.

In che modo Veoh gestisce la privacy?

In modo sufficiente. Veoh è stato creato appositamente per gli utenti negli Stati Uniti, il che significa che la piattaforma ha redatto la propria informativa sulla privacy per adattarsi alle normative statunitensi. Detto questo, se non sei d’accordo con le normative stabilite dagli Stati Uniti, Veoh potrebbe non essere l’opzione migliore per te.

Utreon

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video, live-streaming Prezzo Gratuito Senza pubblicità Sì, per gli account premium Registrazione obbligatoria No Target Chiunque interessato a seguire in streaming i propri content creator preferiti, guardare e caricare video Visite medie mensili Non determinato Massima qualità video 4K Sito web https://utreon.com/

Utreon è una piattaforma di hosting video progettata per content creator. Pensa a Utreon come a una combinazione di Patreon e YouTube in cui gli utenti possono pagare per abbonarsi ai canali dei loro creatori di contenuti preferiti. Tuttavia, si dice che Utreon addebiti solo il cinque percento sugli abbonamenti contro l’otto percento di Patreon. Oltre all’hosting video, Utreon supporta anche lo streaming live e consente agli utenti di chattare con i content creator utilizzando Ultra Chats.

Utreon ha dichiarato di voler evitare pesanti censure sulla propria piattaforma, mirando anche ad avere delle politiche più credibili e trasparenti.

Quali dati vengono raccolti da Utreon?

Secondo la propria informativa sulla privacy, Utreon afferma di raccogliere informazioni come nomi, dettagli di contatto e cronologia delle visualizzazioni. Anche se non crei un account con Utreon, potrebbero essere in grado di tracciare il tuo indirizzo IP e vedere quali contenuti hai guardato. Il sito consiglia tuttavia agli utenti di utilizzare uno pseudonimo se non si sentono a proprio agio nel condividere le informazioni personali.

In che modo Utreon gestisce la privacy?

Soddisfacente. Utreon è molto chiaro sul tipo di informazioni che raccoglie da utenti e creatori di contenuti. Tutto questo è documentato nella loro informativa sulla privacy.

Twitch

Adatto per Streaming live e visualizzazione di video dei tuoi gaming streamer preferiti Prezzo Gratuito con i piani premium disponibili Senza pubblicità Sì con un account premium Registrazione obbligatoria No Target Chiunque interessato a seguire in streaming i propri content creator di gaming preferiti, guardare e caricare video Visite medie mensili Oltre 140 milioni Massima qualità video 1080p Sito web https://www.twitch.tv/ App per iOS Scarica Twitch per iOS qui App per Android Scarica Twitch per Android qui

Twitch è meglio conosciuto per essere un servizio di live streaming con focus sullo streaming di videogiochi e sulla trasmissione di competizioni di e-sport in diretta. Si tratta inoltre di un’ottima piattaforma che consente ai content creator di interagire con i propri fan.

Negli Stati Uniti, Twitch è considerata una delle piattaforme di streaming video più popolari, annoverando tra i propri utenti celebrità come il rapper Drake, il pilota di F1 Lando Norris e la cantante Doja Cat.

Sebbene sia principalmente una piattaforma per lo streaming live, su Twitch sono disponibili anche video su richiesta.

Quali dati vengono raccolti da Twitch?

Twitch raccoglie automaticamente gli indirizzi IP, gli ID utente univoci, i tipi di dispositivi e browser. Prende anche nota degli indirizzi delle pagine di riferimento, del software e dei tipi di sistema utilizzati. Se crei un account, Twitch raccoglierà il tuo nome e le tue informazioni di contatto.

In che modo Twitch gestisce la privacy?

Non nel modo migliore. Sebbene Twitch raccolga informazioni sui propri utenti e content creator, non vende però informazioni personali a terzi. L’informativa sulla privacy del sito afferma che le informazioni personali possono essere comunque condivise con terze parti per una pubblicità più mirata.

TikTok

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video Prezzo Gratuito Senza pubblicità No Registrazione obbligatoria No Target Chiunque interessato a streaming, upload e download di video brevi Visite medie mensili Circa 80 milioni di utenti attivi mensili negli Stati Uniti Massima qualità video 1080p Sito web https://www.tiktok.com/ App per iOS Scarica TikTok per iOS qui App per Android Scarica TikTok per Android qui

Di proprietà della società cinese ByteDance, TikTok o Douyin, come è conosciuta in Cina, è una piattaforma di condivisione video virali e di breve durata. TikTok è diventato disponibile in tutto il mondo dopo la sua fusione con il fornitore di social media Musical.ly nel 2018.

Negli Stati Uniti, TikTok è considerato in modo un po’ controverso a causa della sua iniziale mancanza di trasparenza. Nel 2020, il governo degli Stati Uniti era intenzionato a vietare TikTok a causa di problemi di privacy. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva considerato l’app una minaccia alla sicurezza nazionale.

Quali dati vengono raccolti da TikTok?

Come altre piattaforme di social media, TikTok raccoglie molte informazioni sugli utenti e richiede dati per migliorare l’esperienza sulla propria app. Oltre alle informazioni di base come nomi, informazioni di contatto ed età, TikTok conosce anche la posizione approssimativa e l’indirizzo IP dell’utente.

In che modo TikTok gestisce la privacy?

Non in modo ottimale. Nel giugno 2021, TikTok ha annunciato in un aggiornamento sulla privacy che avrebbe potuto raccogliere dati biometrici sugli utenti statunitensi, comprese le impronte facciali e vocali. Per molti utenti, la parte più preoccupante era capire dove sarebbero stati archiviati questi tipi di dati e come l’azienda intendeva utilizzarli. Nella sua informativa sulla privacy, TikTok afferma esplicitamente di condividere i dati con terze parti come partner commerciali, analisti e inserzionisti.

Leggi la loro informativa sulla privacy policy qui.

Ted Talks

Adatto per Guardare video didattici, partecipare a conferenze e seminari online Prezzo Gratuito Senza pubblicità No Registrazione obbligatoria No Target Chiunque interessato a guardare TED Talks, discussioni interessanti e partecipare a conferenze Visite medie mensili Oltre un miliardo di visualizzazioni per i video Massima qualità video 1080p Sito web https://www.ted.com/talks

TED Talks è una piattaforma di condivisione video nota soprattutto per la fornitura di contenuti educativi su vari argomenti, tra cui design, ingegneria e tecnologia. Spesso, i video dei TED Talks vedono la partecipazione di imprenditori, celebrità e personaggi famosi che offrono prospettive e approfondimenti interessanti su vari argomenti.

Quali dati vengono raccolti da TED Talks?

Sul proprio sito, TED Talks rivela di raccogliere tre tipi di informazioni: informazioni personali durante la creazione di un account, informazioni di tracciamento come indirizzi IP e cookie.

In che modo TED Talks gestisce la privacy?

In modo relativamente buono. Sei comunque libero di accedere a TED Talks senza registrarti e, se sei preoccupato per la quantità di informazioni che la piattaforma potrebbe essere in grado di raccogliere su di te, puoi evitare di iscriverti a masterclass o pagare per eventi e conferenze online. Per saperne di più sull’informativa sulla privacy di TED Talks, clicca qui.

Odysee

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video Prezzo Gratuito Senza pubblicità Sì Registrazione obbligatoria No Target Chiunque interessato a streaming, upload e download di video Visite medie mensili Oltre 51 milioni di visite sul sito a settembre 2022 Massima qualità video 1080p Sito web https://odysee.com/

Odysee è un’alternativa a YouTube lanciata alla fine del 2020 in seguito all’aumento della pesante censura. Creato dai fondatori di LBRY su una piattaforma blockchain, Odysee ha riscosso una certa popolarità tra i content creator di estrema destra in America. Vari influencer di estrema destra, come Jordan Peterson, Tarl Warwick ed Elijah Schaffer hanno tutti canali sulla piattaforma.

Nonostante ciò, Odysee non è stato creato intrinsecamente per l’estrema destra. Proprio come LBRY, Odysee è stato creato per fornire contenuti privi di censura e fornire un flusso di entrate alternativo per i content creator.

Quali dati vengono raccolti da Odysee?

Odysee raccoglie informazioni come nomi, informazioni di contatto e risposte per sondaggi o altri materiali di marketing quando un utente si registra sul proprio sito.

Il sito raccoglie anche cookie per offrire una migliore esperienza di navigazione agli utenti.

In che modo Odysee gestisce la privacy?

Come LBRY, Odysee opera su una blockchain e su una piattaforma open source, il che significa che i dati non vengono archiviati su un solo server. Secondo la propria informativa sulla privacy, Odysee afferma di scansionare regolarmente il sito alla ricerca di falle e vulnerabilità di sicurezza.

Metacafe/Videoshub

Adatto per Condivisione e visualizzazione di video Prezzo Gratuito Senza pubblicità No Registrazione obbligatoria No Target Chiunque interessato a streaming, upload e download di video Visite medie mensili Non determinato Massima qualità video Non determinato Sito web https://videoshub.com/

Metacafe è stata fondata nel 2003 dagli imprenditori israeliani Eyal Hertzog e Arik Czerniak. Quando il dominio del sito è stato ritirato, Videoshub, con sede negli Stati Uniti, ha deciso di archiviare tutti i suoi video e di ospitarli sul proprio sito.

Come YouTube, Videohub separa i contenuti in base agli argomenti. Una caratteristica unica del sito è la selezione di scelte casuali che viene aggiornata ogni volta che visiti il sito.

Quali dati vengono raccolti da Metacafe?

In base alla propria informativa sulla privacy, Metacafe/Videoshub può raccogliere o ricevere ulteriori informazioni non identificabili personalmente quando gli utenti interagiscono con una particolare funzione.

In che modo Metacafe gestisce la privacy?

In modo non molto buono. Nella propria informativa sulla privacy, il sito afferma che i propri inserzionisti potrebbero dover utilizzare reti pubblicitarie di terze parti per vendere e presentare annunci pubblicitari sul sito.

Client YouTube rispettosi della privacy

Un’altra opzione da considerare è l’utilizzo di client YouTube rispettosi della privacy come FreeTube e NewPipe. Entrambe queste opzioni ti consentono di utilizzare YouTube senza dover accedere o essere tracciato e di poter importare/esportare tutte le tue playlist di YouTube. FreeTube è disponibile per tutti i principali sistemi operativi desktop, mentre NewPipe è disponibile per Android.

Le migliori alternative a YouTube sicure per i bambini

Se stai cercando un’alternativa a YouTube per i tuoi piccoli, eccone alcune da provare:

Come branca di Nickelodeon, Nick Jr. ospita episodi completi e clip dei propri show prescolari. I bambini possono guardare Peppa Pig, Paw Patrol e molti altri spettacoli per bambini.

KidsBeeTV è una piattaforma di educational streaming creata per i bambini. I genitori dovranno abbonarsi per accedere a più di 5.000 programmi televisivi, giochi e video.

GoNoodle è una piattaforma video che rende divertente l’apprendimento. Ideale per i bambini un po’ più grandi, il sito offre video per ballare, cantare e giocare, oltre a inserti stampabili che i bambini possono colorare e creare.

L’app Jellies, disponibile per iOS, offre video divertenti ed educativi per bambini. La piattaforma priva di pubblicità promette di mantenere un ambiente sicuro per i bambini esaminando ogni contenuto che viene pubblicato sulla propria app.

Come sbloccare YouTube nel tuo paese

Se stai cercando alternative a YouTube perché è bloccato nel tuo paese, potresti essere in grado di utilizzare una VPN per accedervi. ExpressVPN dispone di posizioni server in 105 paesi che ti consentono di scegliere diverse posizioni virtuali tutte le volte che vuoi. Anche YouTube utilizza il tuo indirizzo IP per consigliarti video e artisti. Se vuoi proteggere la tua privacy, puoi utilizzare una VPN per cambiare il tuo indirizzo IP. In questo modo, potresti anche scoprire nuovi artisti e guardare streaming locali.