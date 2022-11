France contre Australie : un match à confirmer pour les Bleus

Les Australiens ont peu d’espoir que leur équipe batte les Bleus. Cependant, une succession de blessures inattendues ainsi qu’une instabilité à l’intérieur du camp ont diminué la puissance de la France. Si la France met autant de temps à être en rythme que la dernière Coupe du monde, il est possible que nous ayons quelques surprises !

Malgré des revers, la formation française regorge de talents et, en l’absence de Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann devraient prendre les rênes des Bleus. Didier Deschamps se tournera probablement vers Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot pour remplacer Pogba et Kanté au milieu de terrain compte tenu de leurs absences.

Avant même le premier coup d’envoi, les blessures étaient un sujet récurrent pour la France. Samedi soir, l’abandon forcé de Karim Benzema en raison d’un problème à la cuisse a défrayé la chronique.

En l’absence de Benzema, la formation offensive devrait être composée d’Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe et Ousmane Dembele. Varane peut ne pas être risqué pour la première journée, donc Ibrahima Konate et Dayot Upamecano peuvent commencer à l’arrière.

Deschamps a été contraint de remplacer Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku par Axel Disasi et Randal Kolo Muani, respectivement, en plus de ne pas nommer de remplaçant pour Benzema.

Varane, quant à lui, a été autorisé par Deschamps à faire ses débuts, tandis qu’Eduardo Camavinga, (ayant raté l’entraînement dimanche en raison de douleurs), devrait être bon pour le coup d’envoi !

L’attaquant Hibernian Martin Boyle a été aux prises avec un problème au genou et a été contraint de quitter l’équipe. La France n’est pas le seul pays en proie aux blessures. Le joueur a été remplacé, et à part Ajdin Hrustic, qui s’est apparemment entraîné comme d’habitude après sa propre blessure.

Formation de départ prévue pour la France

Dembélé, Giroud,Hernandez, Griezmann, Lloris, Konaté, Mbappé, Pavard, Rabiot, Tchouameni, Upamecano.

