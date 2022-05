So nutzen Sie eine australische IP-Adresse

Was ist ein VPN?

Ein VPN, kurz für virtuelles privates Netzwerk, erzeugt einen sicheren Tunnel, durch den Ihr Internetverkehr läuft. Durch die Verbindung mit einem VPN-Server wird Ihre IP-Adresse geändert. Ihre IP-Adresse ist eine eindeutige Nummer, die Ihr Gerät im Internet identifiziert. Eine IP-Adresse gibt keine Auskunft über Ihren genauen Standort, enthält aber Informationen über das Land und die Stadt, in der Sie sich befinden, sowie über den von Ihnen genutzten Internetdienstanbieter.

Mit einer anderen IP-Adresse können Sie im Internet surfen, als befänden Sie sich an einem anderen Ort, z. B. in Australien. Viele Webseiten und Dienste beschränken ihre Inhalte mit Hilfe von Geoblocking auf bestimmte Regionen. Verfügt Ihr VPN nicht über Server in Australien oder ist es nicht für maximale Kompatibilität optimiert, verlieren Sie möglicherweise den Zugang zu diesen Diensten, wenn Sie sich verbinden. Aber ein Premium-VPN wie ExpressVPN wurde entwickelt, um Ihre Privatsphäre und Sicherheit zu schützen, ganz gleich, was Sie online tun, ob Sie auf Nachrichtenseiten surfen, Live-Sport schauen oder von Diensten wie SBS, 9Now und 10Play in HD streamen.

Sie können ein VPN auf allen Ihren Geräten nutzen. Alltägliche Handlungen wie das Einloggen in Ihre Bank- oder Social-Media-Konten können Ihre persönlichen Daten angreifbar machen. Die Nutzung eines VPNs stellt sicher, dass Dritte Ihre Daten während der Übertragung nicht abfangen können. Ein VPN ist besonders nützlich, wenn Sie ein öffentliches WLAN nutzen, z. B. auf Reisen in Hotels und Flughäfen oder in Cafés oder Co-Working-Spaces, wenn Sie remote arbeiten.