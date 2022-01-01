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Raspberry Pi için en iyi VPN'i edinin

Risksiz Raspberry Pi VPN ile araştırın, oluşturun ve oynayın.

  • Raspberry Pi'nin çeşitli sürümleriyle uyumlu
  • Hız ve stabilite için optimize edildi
  • Arka planda çalışır—kurun ve unutun
  • Zahmetsiz 30 günlük para iade garantisi
  • Raspberry Pi'nin çeşitli sürümleriyle uyumlu
  • Hız ve stabilite için optimize edildi
  • Arka planda çalışır—kurun ve unutun
  • Zahmetsiz 30 günlük para iade garantisi
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Raspberry PI için en iyi VPN.
Raspberry PI için en iyi VPN.

Güvenli VPN ile Raspberry Pi kurun

VPN ile Raspberry PI kurun.

ExpressVPN, IP adresinizi değiştirir, bağlantınızı güvence altına alır ve gizli bir şekilde gezinmenizi sağlar. İster en sevdiğiniz programları izliyor ister oyun oynuyor olun, Raspberry Pi'nizde VPN'in tüm koruyucu avantajlarından yararlanın.

Bu adım adım rehberi kullanarak Raspberry Pi'nizde beş dakikadan kısa sürede ExpressVPN kurun.

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3 kolay adımda Raspberry'de ExpressVPN'e bağlanın

1. Adım

Raspberry PI'de VPN'e bağlanmanın 2. adımı.

160 ExpressVPN sunucusu konumunun tam listesini görmek için "expressvpn listesi"ni kullanın.

2. Adım

Raspberry PI'de VPN'e bağlanmanın 1. adımı.

Seçtiğiniz sunucu konumuna bağlanmak için “expressvpn connect LOCATION” yazın.

3. Adım

VPN'e bağlanmanın üçüncü adımı.

Çok yüksek hızlarda gizli ve güvenli bir şekilde internette gezinin.

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Tüm Raspberry PI modelleri için VPN.

Tüm Raspberry Pi modelleri için VPN indirin

ExpressVPN aşağıdaki Raspberry Pi modelleriyle uyumludur:

  • Raspberry Pi 2 (2015)

  • Raspberry Pi 3 (2016)

  • Raspberry Pi Zero WH (2018)

  • Raspberry Pi 3 B+ (2018)

  • Raspberry Pi 3 A+ (2018)

  • Raspberry Pi 4B (2019)

  • Raspberry Pi 4B 8GB (2020)

  • Raspberry Pi 400 (2020)

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Raspberry Pi için ExpressVPN temel özellikleri

Daha fazla VPN konumu

Cihazınızı 94 ülkede yer alan 160 sunucu konumu ağına bağlayın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenirliğinin tadını çıkarın.

Sınıfında en iyi şifreleme

Sınıfında en iyi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

ExpressVPN Edinin

Müşteriler neden Raspberry Pİ'de ExpressVPN'i seviyor

Kullanıcı @JULIACHEF Nvidia Shield için ExprssVPN öneriyor.

Herhangi bir sebeple VPN'e ihtiyacınız varsa bu adamları şiddetle öneririm. Her zaman kaliteli hizmet sunuyorlar.

@juliachef
Kullanıcı @JAMESRDR90, Nvidia Shield için ExpressVPN'i öneriyor.

@expressvpn hizmetinizi seviyorum, şu ana kadar kullandığım en iyi ve en hızlı #VPN harika bir iş çıkarttığınız için çok teşekkür ederim :)

@Jamesrdr90
Kullanıcı SKY_MASTERS737 Nvidia Shield için ExprssVPN öneriyor.

Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.

Sky_Masters737
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Sıkça sorulan sorular

Raspberry Pi nedir?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

TrustedServer teknolojisi

Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Web gezintinizi anonimleştirin

Gezinme aktivitelerinin ve üstverilerin takip edilmemesi için konumunuzu ve IP adresinizi gizleyin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Raspberry Pi için ExpressVPN'i risksiz deneyin

ExpressVPN'i sevin ya da paranızı geri alın.

Zahmet yok. 30 günlük para iade garantisi ile Raspberry Pi için ExpressVPN'i bugün deneyin ve internetinizi güvence altına alın.

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