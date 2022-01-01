Raspberry Pi için en iyi VPN'i edinin
Risksiz Raspberry Pi VPN ile araştırın, oluşturun ve oynayın.
- Raspberry Pi'nin çeşitli sürümleriyle uyumlu
- Hız ve stabilite için optimize edildi
- Arka planda çalışır—kurun ve unutun
- Zahmetsiz 30 günlük para iade garantisi
- Raspberry Pi'nin çeşitli sürümleriyle uyumlu
- Hız ve stabilite için optimize edildi
- Arka planda çalışır—kurun ve unutun
- Zahmetsiz 30 günlük para iade garantisi
Güvenli VPN ile Raspberry Pi kurun
ExpressVPN, IP adresinizi değiştirir, bağlantınızı güvence altına alır ve gizli bir şekilde gezinmenizi sağlar. İster en sevdiğiniz programları izliyor ister oyun oynuyor olun, Raspberry Pi'nizde VPN'in tüm koruyucu avantajlarından yararlanın.
Bu adım adım rehberi kullanarak Raspberry Pi'nizde beş dakikadan kısa sürede ExpressVPN kurun.
3 kolay adımda Raspberry'de ExpressVPN'e bağlanın
1. Adım
160 ExpressVPN sunucusu konumunun tam listesini görmek için "expressvpn listesi"ni kullanın.
2. Adım
Seçtiğiniz sunucu konumuna bağlanmak için “expressvpn connect LOCATION” yazın.
3. Adım
Çok yüksek hızlarda gizli ve güvenli bir şekilde internette gezinin.
Tüm Raspberry Pi modelleri için VPN indirin
ExpressVPN aşağıdaki Raspberry Pi modelleriyle uyumludur:
Raspberry Pi 2 (2015)
Raspberry Pi 3 (2016)
Raspberry Pi Zero WH (2018)
Raspberry Pi 3 B+ (2018)
Raspberry Pi 3 A+ (2018)
Raspberry Pi 4B (2019)
Raspberry Pi 4B 8GB (2020)
Raspberry Pi 400 (2020)
Müşteriler neden Raspberry Pİ'de ExpressVPN'i seviyor
Herhangi bir sebeple VPN'e ihtiyacınız varsa bu adamları şiddetle öneririm. Her zaman kaliteli hizmet sunuyorlar.
@expressvpn hizmetinizi seviyorum, şu ana kadar kullandığım en iyi ve en hızlı #VPN harika bir iş çıkarttığınız için çok teşekkür ederim :)
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
Sıkça sorulan sorular
Raspberry Pi nedir?
Aslen temel bilgisayar bilimlerini öğretmek için geliştirilen Raspberry Pi, çoğunlukla retro oyun, video izleme ve yerel medya sunucusu olmak için kullanılan tek kartlı mini bilgisayardır.
Bunun ötesinde, Raspberry Pi'nin uygulamaları robotik, eğitim ve otomasyona kadar uzanır. Birçok işletim sistemi Raspberry Pi'de çalışsa da, en yaygın olanı Debian tabanlı bir Linux dağıtımı olan Raspberry Pi OS'dir (eski adıyla Raspbian).
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayarlar, akıllı telefonlar, akıllı TV'ler ve medya izleme cihazları ve oyun konsolları dahil birçok cihazda kullanılabilir. ExpressVPN'i istediğiniz kadar cihaza yükleyebilir ve aynı aboneliği kullanılarak aynı anda en fazla beş cihazı ExpressVPN'e bağlayabilirsiniz. Daha fazla bağlamak için Wi-Fi yönlendiricinize ExpressVPN kurun.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmaz. ExpressVPN ayrıca, herhangi birinin belirli bir ağ aktivitesini veya davranışını belirli bir kullanıcıya kadar izlemesine izin verecek hiçbir veriyi asla saklamaz. ExpressVPN'in gizlilik taahhüdü ve kayıtlara karşı politikası hakkında daha fazla bilgi edinin.
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
Her ExpressVPN hesabı, risksiz para iade garantisi içerir. ExpressVPN'in tam sürümünün 30 güne kadar keyfini çıkarabilir ve memnun kalmazsanız paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Raspberry Pi için ExpressVPN'i risksiz deneyin
ExpressVPN'i sevin ya da paranızı geri alın.
Zahmet yok. 30 günlük para iade garantisi ile Raspberry Pi için ExpressVPN'i bugün deneyin ve internetinizi güvence altına alın.