Bu rehber size ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiricideki VPN protokolünü nasıl değiştireceğinizi gösterir.

VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir. ExpressVPN, Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Varsayılan olarak seçilidir ve ağ koşullarınıza en uygun protokol otomatik olarak seçilir.

VPN’e Otomatik seçeneği ile bağlanamıyorsanız başka bir VPN protokolü denemeniz önerilir.

Not: Tüm cihaz grupları aynı VPN protokolünü kullanacaktır.

Farklı VPN protokolleri türleri

Otomatik seçeneğine bağlanamıyorsanız şu diğer protokolleri deneyebilirsiniz:

Lightway (UDP veya TCP)

Lightway, ExpressVPN’in hız, güvenlik ve kararlılık için optimize edilmiş yeni nesil protokolüdür. Lightway-UDP çoğu ağ için idealdir, ancak Lightway-TCP belirli ağlarda daha iyi bağlanabilir.

OpenVPN (UDP veya TCP)

OpenVPN, hız ve güvenliğin harika bir kombinasyonunu sunar. OpenVPN-UDP çoğu ağ için idealdir, ancak OpenVPN-TCP belirli ağlarda daha iyi bağlanabilir.

IKEv2

IKEv2 (Internet Key Exchange Version 2) hızlı bir bağlantı sunar, ancak tüm ağlarda çalışmayabilir. Farklı VPN protokolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

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ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiricideki VPN protokolünü değiştirin

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