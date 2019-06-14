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Bu rehber size ExpressVPN uygulamasının en son sürümleriyle uyumlu farklı cihazların sürümlerini gösterir. En güncel uygulama sürümleri, güvenlik ve gizlilik geliştirmeleriyle birlikte gelir, ancak eski cihazlarla uyumlu olmayabilir.
Şuraya atla…
Windows
ExpressVPN Windows uygulamasının çalışması için Windows 7 veya üstü gerekir. Hangi Windows sürümünü kullandığınızı öğrenin.
Windows 7 veya üstünü kullanıyorsanız, ExpressVPN Windows uygulamasını kullanın.
Windows Vista veya aşağısını kullanıyorsanız:
- Windows sürümünüzü güncelleyin veya
- Windows sürümünüzü güncelleyemiyorsanız OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanın
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Mac
ExpressVPN Mac uygulaması için macOS 10.13 veya üstü gerekir. Hangi Mac sürümünü kullandığınızı öğrenin.
|Mac işletim sistemi
|Desteklenen ExpressVPN sürümü
|macOS 10.13 veya üzeri
|ExpressVPN Mac uygulamasını kullanın.
|Mac OS X 10.11 veya macOS 10.12
|Bu sürümler için uygulama desteği sınırlıdır. Uygulamanın tam sürümünü kullanmak için macOS 10.13 veya üstüne yükseltin. Mac OS X 10.11 ve macOS 10.12 için azaltılmış uygulama desteği hakkında daha fazla bilgi edinin.
|Mac OS X 10.10 veya altı
|ExpressVPN Mac uygulaması bu sürümleri desteklemez. MacOS 10.13 veya üstüne yükseltin. Yükseltme yapamıyorsanız OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Android
ExpressVPN Android uygulamasının çalışması için Android 5 veya üstü gerekir. Hangi Android sürümünü kullandığınızı öğrenin.
Android 5 veya üstünü kullanıyorsanız ExpressVPN Android uygulamasını kullanın.
Android 4.4 veya altını kullanıyorsanız:
- Android sürümünüzü güncelleyin veya
- Android sürümünüzü güncelleyemiyorsanız OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanın
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
iOS
ExpressVPN iOS uygulamasının çalışması için iOS 12 veya üstü gerekir. Hangi iOS sürümünü kullandığınızı öğrenin.
iOS’un uyumlu bir sürümünü kullanıyorsanız ExpressVPN iOS uygulamasını kullanın.
iOS 11 veya daha düşük bir sürüm kullanıyorsanız uygulamanın en son sürümünü indirmek için iOS’unuzu güncelleyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Linux
ExpressVPN Linux uygulaması, bu Linux dağıtım sürümleri ve bunlarla ilişkili sistem mimarileriyle uyumludur:
- Ubuntu: Şu anda Ubuntu’nun standart destek penceresi tarafından desteklenen tüm LTS ve ara sürümlerİ
- Ubuntu 64-bit / 32-bit için sırasıyla AMD64 ve i386 üzerinde çalışır
- Debian: 9 (Stretch), 10 (Buster) ve 11 (Bullseye)
- X86_64 üzerinde çalışır
- Fedora: 36 ve 37
- X86_64 üzerinde çalışır
- Arch: Son sürümü
- X86_64 üzerinde çalışır
- Raspberry Pi (armhf): 9 (Stretch) ve 10 (Buster)
- Armhf üzerinde çalışır
- Mint: Linux Mint 19, 20.1 ve 21.1 ve Linux Mint Debian Sürümü (LMDE) 5
- X86_64 ve x86 üzerinde çalışır
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Yönlendiriciler
Yönlendiriciler için ExpressVPN aşağıdaki yönlendirici modelleriyle uyumludur:
- RT-AC68U (up to v3)
- RT-AC87U
- RT-AC56R
- RT-AC56S
- RT-AC56U
- ExpressVPN Aircove AX1800
- Linksys EA6200
- Linksys WRT1200AC
- Linksys WRT1900AC 13J1
- Linksys WRT1900AC 13J2
- Linksys WRT1900ACS
- Linksys WRT1900ACS V2
- Linksys WRT3200ACM
- Linksys WRT32X
- Netgear R6300v2
- Netgear R6700v3
- Netgear R6400v2
- Netgear Nighthawk R7000
- Netgear Nighthawk R7000P
Yönlendiriciniz ExpressVPN ile uyumlu değilse ExpressVPN’in manuel yapılandırmalarını kullanabilen yönlendiricilerin listesine bakın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.