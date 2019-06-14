Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu rehber size ExpressVPN uygulamasının en son sürümleriyle uyumlu farklı cihazların sürümlerini gösterir. En güncel uygulama sürümleri, güvenlik ve gizlilik geliştirmeleriyle birlikte gelir, ancak eski cihazlarla uyumlu olmayabilir.

Şuraya atla… Windows

Mac

Android

iOS

Linux

Routers

Windows

ExpressVPN Windows uygulamasının çalışması için Windows 7 veya üstü gerekir. Hangi Windows sürümünü kullandığınızı öğrenin.

Windows 7 veya üstünü kullanıyorsanız, ExpressVPN Windows uygulamasını kullanın.

Windows Vista veya aşağısını kullanıyorsanız:

Windows sürümünüzü güncelleyin veya

Windows sürümünüzü güncelleyemiyorsanız OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanın

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Mac

ExpressVPN Mac uygulaması için macOS 10.13 veya üstü gerekir. Hangi Mac sürümünü kullandığınızı öğrenin.

Mac işletim sistemi Desteklenen ExpressVPN sürümü macOS 10.13 veya üzeri ExpressVPN Mac uygulamasını kullanın. Mac OS X 10.11 veya macOS 10.12 Bu sürümler için uygulama desteği sınırlıdır. Uygulamanın tam sürümünü kullanmak için macOS 10.13 veya üstüne yükseltin. Mac OS X 10.11 ve macOS 10.12 için azaltılmış uygulama desteği hakkında daha fazla bilgi edinin. Mac OS X 10.10 veya altı ExpressVPN Mac uygulaması bu sürümleri desteklemez. MacOS 10.13 veya üstüne yükseltin. Yükseltme yapamıyorsanız OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanın.

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Android

ExpressVPN Android uygulamasının çalışması için Android 5 veya üstü gerekir. Hangi Android sürümünü kullandığınızı öğrenin.

Android 5 veya üstünü kullanıyorsanız ExpressVPN Android uygulamasını kullanın.

Android 4.4 veya altını kullanıyorsanız:

Android sürümünüzü güncelleyin veya

Android sürümünüzü güncelleyemiyorsanız OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanın

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iOS

ExpressVPN iOS uygulamasının çalışması için iOS 12 veya üstü gerekir. Hangi iOS sürümünü kullandığınızı öğrenin.

iOS’un uyumlu bir sürümünü kullanıyorsanız ExpressVPN iOS uygulamasını kullanın.

iOS 11 veya daha düşük bir sürüm kullanıyorsanız uygulamanın en son sürümünü indirmek için iOS’unuzu güncelleyin.

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Linux

ExpressVPN Linux uygulaması, bu Linux dağıtım sürümleri ve bunlarla ilişkili sistem mimarileriyle uyumludur:

Ubuntu: Şu anda Ubuntu’nun standart destek penceresi tarafından desteklenen tüm LTS ve ara sürümlerİ Ubuntu 64-bit / 32-bit için sırasıyla AMD64 ve i386 üzerinde çalışır

Debian: 9 (Stretch), 10 (Buster) ve 11 (Bullseye) X86_64 üzerinde çalışır

Fedora: 36 ve 37 X86_64 üzerinde çalışır

Arch: Son sürümü X86_64 üzerinde çalışır

Raspberry Pi (armhf): 9 (Stretch) ve 10 (Buster) Armhf üzerinde çalışır

Mint: Linux Mint 19, 20.1 ve 21.1 ve Linux Mint Debian Sürümü (LMDE) 5 X86_64 ve x86 üzerinde çalışır



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Yönlendiriciler

Yönlendiriciler için ExpressVPN aşağıdaki yönlendirici modelleriyle uyumludur:

Asus

RT-AC68U (up to v3)

RT-AC87U

RT-AC56R

RT-AC56S

RT-AC56U

ExpressVPN

ExpressVPN Aircove AX1800

Linksys

Netgear

Netgear R6300v2

Netgear R6700v3

Netgear R6400v2

Netgear Nighthawk R7000

Netgear Nighthawk R7000P

Yönlendiriciniz ExpressVPN ile uyumlu değilse ExpressVPN’in manuel yapılandırmalarını kullanabilen yönlendiricilerin listesine bakın.

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